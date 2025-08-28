Ivan Zozulya Ausstellung in Mosbach

Die Ausstellung von Ivan Zozulya widmet sich einem zentralen Aspekt unserer heutigen Wahrnehmung: der Beziehung zwischen Mensch und Bild. Im Fokus steht die Perspektive auf Bilder als eigenständige Akteure, die nicht nur abbilden, sondern aktiv mit uns interagieren. Bilder treten als Mitgestalter der Welt auf, während wir gleichzeitig ihre Mitgestalter sind. Durch das Medium der Malerei erforscht Zozulya, wie Bilder sich in unterschiedlichen Formen manifestieren – als Metapher, Narration, Illusion, Markierung, Zeichen oder Symbol. Dabei stellt er durch den Prozess ihrer Erstellung die grundlegenden Fragen, wie Bilder zu Sinnhaftigkeit, Autonomie und Glaubwürdigkeit gelangen.

bis 7. September, Altes Schlachthaus, Mosbach