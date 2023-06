Jahresausstellung Künstlerbund Heilbronn

Jahresausstellung

In der Jahresausstellung des Künstlerbundes Heilbronn sind »Beziehungen« Programm. Die Mitglieder des Künstlerbundes sind untereinander und miteinander in Beziehung gegangen, so haben Künstler-Duos oder -Trios Neues geschaffen. Durch die Beziehungen haben sie Grenzen überwunden, sodass Bildhauerei mit Grafik interagierte, Malerei traf auf Fotografie, Digitale Kunst auf Installation und Papierarbeiten ergänzten sich mit Keramik. Die Vernissage am Sonntag, den 16. Juli, wird von bodyincrisis aus Köln mit Tanztheatercollagen zum Thema Beziehungen eröffnet.

So. 16. Juli ab 17 Uhr – 03. September, Sommerpause vom 06.-19. August, Kunsthalle des Kunstvereins, Heilbronn