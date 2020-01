Januarprogramm der Kultura. Start ins neue Jahr

Das Jahr 2020 startet in der Kultura mit dem mit dem Bürgerempfang »Begegnung 2020« am 6. Januar, zu dem alle Öhringer Bürger eingeladen sind. Oberbürgermeister Michler gibt einen Rückblick und informiert über wichtige städtische Themen, Neuerungen und Veranstaltungen der Stadt. Am 16. Januar sorgt Carmela de Feo mit ihrem Programm »Die Schablone, in der ich wohne« für ausgiebige Bespaßung. Gefangen in der Endlosschleife der guten Laune, macht sie böse Miene zum abgekarteten Spiel. Komisch geht es am 21. Januar mit Martin Frank und seinem Programm »Es kommt wie‘s kommt« weiter. seit 2015 steht er jährlich als »Zivi« gemeinsam mit Monika Gruber an Silvester auf der Congressbühne in Salzburg. Am 22. Januar wird Programm für die jüngeren Gäste geboten, denn der Kinderheld Feuerwehrmann Sam mit seiner neuen Show »Das große Campingabenteuer« ist wieder da.

Mehr Infos unter www.kultura-oehringen.de