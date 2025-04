Jüdisches Erbe in Rothenburg

Geschichte erleben, wo sie wirklich stattfand: Seit dem 5. April 2025 bieten Kulturerbe Bayern und das RothenburgMuseum eine neue, einzigartige Führung zum jüdischen Leben in Rothenburg an. Es handelt sich dabei um eine Kooperation von Kulturerbe Bayern e.V. und dem RothenburgMuseum. ­Jeden Samstag um 14.30 Uhr können Besucher Spuren des jüdischen Erbes in der Stadt entdecken – von der Judaika-Sammlung im RothenburgMuseum bis zur Judengasse 10, einem der ältesten jüdischen Wohnhäuser Deutschlands mit seiner beeindruckenden Mikwe aus dem 15. Jahrhundert.

Die neue Führung startet im RothenburgMuseum, wo die Teilnehmer einen ersten Einblick in die Kultur und Geschichte der jüdischen Bevölkerung in der Stadt erhalten. Die Judaika-Sammlung zeigt religiöse und alltägliche Objekte, die das jüdische Leben im mittelalterlichen Rothenburg sichtbar machen. Von dort führt der Rundgang in die Judengasse – ein Viertel, das in Deutschland und darüber hinaus als eines der besterhaltenen jüdischen Stadtquartiere aus dem späten Mittelalter gilt. In der Judengasse 10 angekommen, erleben die Gäste ein Haus, das mehr als 600 Jahre Geschichte bewahrt hat und heute als ein Denkmal von nationaler Bedeutung unter der Obhut von Kulturerbe Bayern steht. Nach einer Einführung in die bewegte Baugeschichte des Gebäudes führt die Tour die Besucher in das Herzstück des Hauses: die Mikwe im Keller – das einzige erhaltene Ritualbad dieser Zeit in Deutschland, das noch mit seinem ursprünglichen Wohnhaus existiert.

Mit der neuen Tour setzen Kulturerbe Bayern und das RothenburgMuseum einen wichtigen Impuls: Jüdische Geschichte wird sichtbar, greifbar und bleibt im Gedächtnis. »Mit dieser Führung zeigen wir, wie lebendig Denkmalpflege sein kann«, sagt Dr. Sybille Krafft, Vorsitzende des Vereins Kultur­erbe Bayern. Franziska Krause, Leiterin des RothenburgMuseums, ergänzt: »Es ist uns ein besonderes Anliegen, mit diesem Führungskonzept eine Brücke zu schlagen, ausgehend vom RothenburgMuseum hinein in den Stadtraum. Damit möchten wir ein Angebot schaffen, welches die vollumfängliche Beschäftigung mit der jüdischen Geschichte Rothenburgs, auch über die Museumsmauern hinaus, ermöglicht.« Wer Rothenburg also einmal aus einer ganz neuen Perspektive erleben möchte, hat nun jeden Samstag um 14.30 Uhr die perfekte Gelegenheit dazu.

Alles Wichtige auf einen Blick:

Wann? Jeden Samstag um

14.30 Uhr

Wo? Treffpunkt: Foyer des RothenburgMuseums, Klosterhof 5, Rothenburg o.d.T.

Dauer: ca. 60 Minuten

Tickets: 15 Euro (Eintritt ins RothenburgMuseum am Veranstaltungstag inklusive)

Buchung: Karten sind erhältlich im Vorverkauf unter www.reservix.de, in der Rothenburg Tourist Information, sowie am jeweiligen Führungstag an der Kasse des RothenburgMuseums. Weitere Informationen unter: www.rothenburgmuseum.de