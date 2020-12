Jumping Fingers

Für die Freunde akustischer Gitarrenmusik bietet die Stadt Ellwangen auch im Jahr 2021 ein ausgewogenes musikalisches Programm, präsentiert von absoluten Könnern und ausgezeichneten jungen Musikern.

Start der diesjährigen Reihe ist am 30. Januar mit Rossini Hayward, der eigentlich Ingenieur ist und erst später zu Gitarre und Musikstudium fand. Seinen Master im Fach Gitarre legte er mit Bestleistung 2012 in Freiburg ab. Seitdem konzertiert er in Europa sowohl als Sologitarrist als auch als Solist mit Orchester. Als einer der kreativsten Gitarristen seiner Generation ist Rossini Hayward bekannt für seine interessanten und ausdrucksstarken Konzerte.

Am Sonntag, den 28. Februar kommt Maximilian Mangold erneut nach Ellwangen. Er gilt als einer der führenden klassischen Gitarristen mit Konzerten in ganz Europa. In seinem Programm spannt er einen weiten Bogen von der Barockmusik über die Romantik bis hin zu spanischer Musik; auf dem Programm stehen Werke aus vier Jahrhunderten.

Passend zur Urlaubszeit folgt ein Freiluftkonzert im lauschigen Lesegarten des Palais Adelmann: Das Ensemble »Magic Acoustic Guitars« unternimmt am 15. August eine musikalische Reise durch Genres wie Flamenco, Klassik, Jazzstandards und Populärmusik. Die Hohenloher Matthias Waßer und Roland Palatzky begeistern mit moderner akustischer Gitarrenmusik und versprühen Harmonie zwischen Flamenco-Rhythmik mit druckvollem Barré-Akkordfundament und Multitechnik-Soli.

Mit David Lindorfer kommt ein junger österreichischer Gitarrist nach Ellwangen. Die Energie des Fingerstyle und die Freiheit des Jazz verneigen sich bei ihm vor der Schönheit der klassischen Gitarre. In seinem Programm »Rainmaker« spannt er einen weiten musikalischen Bogen von Fusionjazz, Fingerstyle über Worldmusic bis hin zur Klassik. Perkussive Stücke stehen neben schlicht schönen Balladen.

Den Abschluss der Reihe bildet ein Konzert mit der ungarischen Gitarristin Borbála Seres am Samstag, 11. Dezember. Die mehrfach ausgezeichnete junge Künstlerin gilt als hervorragende klassische Interpretin und gab zahlreiche eigenständige Solokonzerte in ihrer Heimat, sowie bei renommierten internationalen Festivals in Österreich, Tschechien, Slowakei, Deutschland und Spanien. Neben der solistischen Tätigkeit als Gitarristin beschäftigt sich Borbála Seres im Rahmen einer Doktorarbeit an der künstlerischen Fakultät der Universität Pécs mit dem mentalen Training und dessen praktischer Anwendung an der Gitarre.

Die Konzerte beginnen um 20 Uhr, bzw. 19 Uhr im Palais Adelmann in der Oberen Str. 6 in Ellwangen. Karten gibt es in der Tourist-Information Ellwangen, Tel.: 07961-84303, tourist@ellwangen.de. Änderung vorbehalten!