× Erweitern Gewerbe, Handwerk, Handel

Die Ausstellung »Gewerbe, Handwerk, Handel – im Wandel« zeigt in den Räumen des Karl-Wagenplast-Museums, welche Betriebe es vor 1950 in Schwaigern gab, die es heute nicht mehr gibt, was sie hergestellt und wie sie gearbeitet haben. Es wird auch auf die Anfangszeiten von Firmen eingegangen, die ihren Sitz nach wie vor in Schwaigern haben.

Bis 17.07.19

Kelterplatz 1, Schwaigern

www.schwaigern.de