Katja Davar: Notes from a Flickering Stage

Mit einer Hochfrequenzkamera hat Katja Davar berauschend schöne Filmbilder von Stoffen realisiert, die wie Zwitterwesen aus Schmetterling oder Fisch über die Leinwand schweben und uns zu Fragen nach der Natur und ihren Strukturen verleiten. Falten und Entfalten als Bewegungsmuster, als Plan einer Struktur, werden darin gespiegelt.

Das Material für ihre Erforschung der Welt bezieht sie aus mythischen wie kulturellen Quellen, aus Texten und Bildern, Tabellen und Diagrammen. Ausgehend von diesen Gegenständen entwickelt sie Arbeiten in unterschiedlichen Medien, in der Malerei im Film und in der Zeichnung. Katja Davar zeigt in Heilbronn zwei Filminstallationen sowie eine Serie neuester Zeichnungen.

Katja Davar, 18. Oktober bis

29. November, Kunsthalle

Vogelmann, Heilbronn,

www.kunstverein-heilbronn.de