Am Sonntag, den 7. Juli, ist im Hohenloher Freilandmuseum Kindertag.

Von 11 bis 18 Uhr stehen an diesem Tag die jungen Museumsgäste ganz im Mittelpunkt und dürfen sich auf eine Zeitreise in die Vergangenheit begeben, bei der sie Einblicke in die verschiedensten Bereiche der Kindheit in früheren Zeiten bekommen.

Rund 20 Mitmachstationen laden zum Spielen, Entdecken und Bestaunen ein. Ob Schwerter schnitzen, Wäsche waschen, bunte Walzenmuster erstellen oder Vogelscheuchen bauen – an vielen Punkten darf selbst Hand angelegt werden. Unter Anleitung können die Kinder vieles ausprobieren und eigene Fertigkeiten entwickeln. Im Gelände verteilt gibt es verschiedene alte Kinderspiele, im Schulhaus entziffert und lernt man die „Geheimschrift“ der Urgroßeltern und auch die alte Viehwaage ist für die Kinder zugänglich. Für alle, die bei den Stationen mitmachen, gibt es im Museumsshop eine kleine Überraschung. Darüber hinaus gibt es eine Zaubershow und Puppentheater. Der Circus Compostelli zeigt zwei Shows und zwischendurch können Kinder selbst zu Zirkusartisten werden.

Frischer Blooz wird gebacken, im Imbiss gibt es Pommes und Wurst und auch die Besenwirtschaft im Weinbauerndorf lädt zum Rasten und Verweilen ein. Der Sommerkeller und der Museumsgasthof „Roter Ochsen“ sind ebenfalls geöffnet.