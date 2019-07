Kochertaler Genießer-Tour 2019

× Erweitern Foto: Elke Lehnert

Am 24. und 25. August 2019 findet die Kochertaler Genießer-Tour statt – Wein, Wandern und Schlemmen in den Weinbergen des Kochertals – die Wanderroute verläuft von Künzelsau/Belsenberg bis nach Forchtenberg.

Zu Fuß oder mit dem Bus die Weinberge erkunden

Die 18. Auflage der Kochertaler Genießer-Tour findet dieses Jahr im August in den Weinbergen des Kochertales statt. Insgesamt knapp 16 km Wandertour, die sowohl komplett als auch nur in Teilen die Kochertaler Weinberge auf preisgekrönter Geniessertour abgewandert werden können, warten auf die Geniesser. Wer es ein wenig gemütlicher angehen lassen möchte, kann mit dem Genießerbus die Haltestellen der Strecke anfahren. Im Genießertour-Busticket sind die Busverbindungen von Öhringen nach Forchtenberg und von Waldenburg nach Künzelsau bereits enthalten.

Am Samstag, 24. August und am Sonntag, 25. August jeweils ab 10 Uhr werden einige Tausend Menschen erwartet, die in den Weinbergen wandern mit kulinarischen Genüssen verbinden. Die Strecke verläuft von Künzelsau – Belsenberg über Ingelfingen und Criesbach nach Niedernhall und Weißbach bis nach Forchtenberg. Hinweispfeile helfen bei der Orientierung. An insgesamt 11 Stationen werden ausgewählte Speisen zusammen mit typischen Weinen des Kochertales angeboten. Denn: Gutes Essen und guter Wein sind Ausdruck für die Kunst des Genießens und der Lebensfreude.

Mitwandern lohnt sich

Auch im 18. Jahr der Kochertaler Genießer-Tour wird es ein großes Preisausschreiben geben, welches mit vielen Preisen aufwartet. Man kann mitmachen, wenn man die ganze Strecke gewandert ist und sich an jeder Station einen Stempel auf das Teilnahmeformular geben lässt. Am Samstagabend wird es wie schon in den letzten Jahren zahlreiche Möglichkeiten geben, den Tag in den Weinbergen ausklingen zu lassen. Viele Abendveranstaltungen sind in Vorbereitung. So spielt beim Weingut Gaufer, Station 2, »Little Miss Martin« Rock-, Pop- und Soulstücke, die Zuhörer jeden Alters begeistern. Beim Weingut Bauer, Station 4, sorgen 4 Musiker von der Band »remainders« mit guten unplugged Rock und Blues für gute Stimmung. Am Ingelfinger Fass, Station 5, gibt es Musik für Genießer vom Plattenteller mit den DJs. Livemusik auf hohem Niveau gibt es in der Niedernhaller Kelter mit den »TETs.«. Schließlich tragen an der Station 10, Weinberge Büschelhof, die »Sunlights« zur guten Abendstimmung bei. Dort gibt es auch gegen 22 Uhr das Genießer-Feuerwerk zu sehen.

Die Geniessertour wurde 2018 mit dem Weintourismuspreis 2018 ausgezeichnet. Diesen Preis konnte der Verein im Juni 2018 aus den Händen von Tourismusminister Guido Wolf in Empfang nehmen. »In Baden-Württemberg haben sowohl Weinbau wie auch Gastronomie eine lange und stolze Tradition. Wo beides zusammenkommt, können unsere Gäste das Genießerland in seiner schönsten Form erleben«, sagte Tourismusminister Guido Wolf im Rahmen der Preisverleihung in Esslingen. Das Projekt habe Vorbildcharakter und inzwischen viele vergleichbare Angebote im Land angeregt.

18. Kochertaler Genießertour, Sa. 24. und So. 25. August, jeweils ab 10 Uhr, Künzelsau-Belsenberg bis nach Forchtenberg

www.kochertaler-geniessertour.de