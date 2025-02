KonTexte in Aalen

In diesem Jahr startet das Kuturamt der Stadt Aalen unter Federführung der Stadtbibliothek Aalen ein neues Literaturformat. An insgesamt vier Terminen bis Jahresende lädt »KonTexte« Autoren zu einer Lesung an Orte in Aalen ein, die man nicht sofort mit Literatur verbindet. Am 24. März macht der Fernsehkoch und Bestsellerautor Vincent Klink den Anfang im Limesmuseum Aalen. Moderator und Gastgeber der Literaturreihe ist Ingmar Volkmann, Referent für Öffentlichkeitsarbeit des geschäftsführenden Intendanten des Staatstheaters Stuttgart und Moderator des Podcasts »kunstundquer« der KulturRegion Stuttgart. Ingmar Volkmann wird mit den Autoren und Autorinnen über ihre Werke sprechen, Hintergründe liefern und – ganz im Sinne von KonTexte – neue Perspektiven eröffnen. Das Publikum erwartet inspirierende Begegnungen und literarische Entdeckungen an Orten, die Geschichten neu erlebbar machen. Der in Schwäbisch Gmünd geborene Vincent Klink wird aus seinem neuem Roman «Mein Schwaben – Leben und speisen im Ländle des Eigensinns.« lesen. Klink wirft hier einen von Selbstironie getränkten Blick auf seine Landsleute und führt durch die bewegte schwäbische Geschichte. Wie ticken die Schwaben, die Restdeutschland als ordnungs-liebende Häuslebauer oder aufmüpfige Wutbürger zu kennen glaubt? Warum sind sie so stur, so asketisch, so weinselig, so lustig, so geizig, so großzügig, so vernünftig, so unvernünftig? Natürlich darf beim Koch der Stuttgarter Wielandshöhe ein Gang durch die regionale Küche nicht fehlen, aus der Klassiker wie Spätzle oder Maultaschen hervorgingen. Die Stadt Aalen ist so um eine Veranstaltungsreihe reicher und wird ihrem Anspruch Literaturstadt zu sein gerecht.

Die nächste Lesung der Reihe »KonTexte« wird im Juni stattfinden, der Autor und die Location werden noch bekannt gegeben.

Mo. 24. März, 19 Uhr, Limesmuseum Aalen,

