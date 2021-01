Konzert zum Valentinstag auf 2022 verschoben

Das für den 14. Februar 2021 geplante Valentinstags-Konzert der Reihe KunstKlang unter dem Titel „Lehn‘ Deine Wang an meine Wang“ kann aufgrund der aktuellen Bestimmungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie leider nicht stattfinden.

Es geht allerdings nichts verloren: Das Konzert wird in dieser Form in die neue KunstKlang-Saison 2021/2022 aufgenommen, die sich gerade in der Planung befindet. Aus organisatorischen Gründen können Karten leider nicht einfach übertragen werden. Karteninhaber*innen werden telefonisch über die Möglichkeiten informiert: So ist es möglich, sich den Ticketpreis erstatten zu lassen, ebenso kann der Betrag gespendet werden. Zudem kann man sich für den neuen Termin im nächsten Jahr vormerken lassen: Das Konzert findet dann ebenfalls am Valentinstag statt, also Montag, den 14. Februar 2022, 19 Uhr, in der Stadthalle Kasten. Bei Fragen ist das Kulturbüro zu den üblichen Öffnungszeiten unter der Nummer 09852 90444 erreichbar.

Zum Konzert

Der Abend unter dem Titel „Lehn Deine Wang‘ an meine Wang“ enthält Romanzen von Nikolai Rimski-Korsakov. Als inzwischen traditionelles Konzert am Valentinstag, wie es in der Reihe KunstKlang immer eines gibt, findet es am Montag, den 14. Februar 2022, um 19 Uhr, in der Stadthalle Kasten statt.

Der Hummelflug, das Spanische Capriccio und die Scheherazade zählen zu seinen bekanntesten Werken. Doch Nikolai Rimski-Korsakow hat neben zahlreichen Opern, drei Sinfonien, mehrere sinfonische Dichtungen auch viele Lieder geschrieben, die er selbst der Gattung der „Romanzen“ zuordnet. Sie können als Vorstudien oder Ableger seiner Opern angesehen werden. Die erste dieser „Romanzen“ schrieb er mit 21 Jahren auf Heinrich Heines Gedicht „Lehn Deine Wang’ an meine Wang’“, später fand er seine Vorlagen in der russischen Dichtung, bei Alexander Puschkin, Michail Lermontow und vor allem Alexej K. Tolstoj, einem Cousin Lew Tolstojs, der vor allem durch seine historischen Romane bekannt wurde. Der elegische Tonfall, die Einsamkeit und der Liebesschmerz geben die Themen vor und sind Spiegelungen der Seele in der Natur. Rimski-Korsakov schafft aus den lyrischen Vorlagen kleine Meisterwerke seiner Kompositionskunst, die den Zuhörer mit der Schönheit der russischen Originalsprache zum Valentinstag verzaubern. Zu hören sind: Anush Hovhannisyan, Sopran, Yuriy Yurchuk, Bariton, Sergey Rybin, Klavier, Gustav Peter Wöhler, Rezitation.

Weitere Informationen zur Konzertreihe KunstKlang, die seit 2014 unter künstlerischer Leitung von Christiane Karg stattfindet, gibt es unter www.kunstklang-feuchtwangen.de