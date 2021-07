Kreissparkasse Heilbronn – Bob Dylan – On The Road

Bob Dylan ist lebende Legende, Schöpfer von ­Liedern wie »Blowin‘ in the Wind« und »Like a ­Rolling Stone«. Dass der Musiker auch als Maler unterwegs ist, beweist die Ausstellung »On the Road« in der Kreissparkasse Heilbronn »Unter der Pyramide«. Vom 1. Juli bis zum 29. August sind hier ausgewählte Zeichnungen und Bilder des Literaturnobelpreisträgers zu sehen. Die Schau ist eine von insgesamt vier in ganz Deutschland.

Ausnahme-Musiker und Ausnahme-Ausstellung: Die Schau »On the Road« in der Kreissparkasse Heilbronn versammelt Arbeiten von Bob Dylan, wie sie im süddeutschen Raum bislang nicht zu sehen waren. »Ich freue mich, dass es uns in Zusammenarbeit mit der Galerie Premium Modern Art gelungen ist, Werke von Bob Dylan im Jahr seines 80. Geburtstags nach Heilbronn zu bringen«, sagt Ralf Peter Beitner, Vorsitzender des Vorstands der Kreissparkasse Heilbronn. Dabei nimmt der Titel »On the Road«, zu deutsch etwa: unterwegs, Bezug auf das rastlose Leben des Musikers Bob Dylan, der seit vielen Jahren ununterbrochen auf Konzerttournee ist.

Die Ausstellung ist eine Hommage an den bedeutenden Singer-Songwriter, der am 24. Mai 80 Jahre alt wurde. So werden in Heilbronn sowie in Köln, Fulda und auf Schloss Hohenstein bei Coburg zahlreiche Kunstwerke des US-amerikanischen Multitalents gezeigt. In seiner Malerei finden sich typische Szenen des amerikanischen Lebens, wie sie Bob Dylan auf Reisen festgehalten hat. Nicht selten wecken die Bilder Assoziationen an Edward Hopper. »Das Grundthema dieser Werke ist die amerikanische Landschaft, so wie man sie eben authentisch wahrnimmt, wenn man quer durchs Land fährt: fernab vom Mainstream, auf den Nebenstraßen, frei von Zwängen« – so hat es Bob Dylan einst in einem Essay für eine Ausstellung in der Londoner Halcyon Gallery beschrieben. Und so finden sich bei Dylan unter anderem einsame Highways, nostalgisch anmutende Diners, verlassene Industrieorte, Kleinstädte, in denen die Zeit stehen geblieben zu sein scheint, aber auch Impressionen von New York. Vieles ist in satten Farben gehalten und figürlich, das Abstrakte ist Dylans Sache nicht. Eine Auswahl davon ist nun in der Kreissparkasse in Heilbronn zu sehen.

Zur Ausstellung sind weitere Veranstaltungen (abhängig von der Corona-Situation) geplant wie etwa kostenlose Führungen am 25. Juli und 15. August. Außerdem gibt es am 14. August einen Abend mit Live-Musik der Coverband »Dylan on the Rocks«. Eintrittskarten hierfür kosten im Vorverkauf zehn Euro, Girokontokunden der Kreissparkasse bezahlen fünf Euro. Außerdem kann ein Ausstellungskatalog für zehn Euro erworben werden.

Bob Dylan – On The Road

1. Juli bis 29. August 2021

Montag bis Freitag: 9.00 – 17.30 Uhr

Donnerstag: 9.00 – 18.00 Uhr

Sonntag: An den Eventsonntagen, 25. Juli, 15. August und 29. August von 13.00 bis 17.00 Uhr

Kreissparkasse Heilbronn

Unter der Pyramide

Am Wollhaus 14, 74072 Heilbronn

www.kultursofa.hn