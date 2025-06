Kreissparkasse HN: »Thitz – Utopian Civilizations« (17.7. bis 5.9.)

Die Kreissparkasse Heilbronn präsentiert in einer Highlight-Ausstellung die fantastischen Metropolen des Malers Thitz. Seine bunten Werke stellen eine Mischung aus Ideal und Utopie dar, eine strahlend farbige und gutgelaunte Welt in einem leicht verbesserten Heute oder einem schwungvoll gezeichneten Morgen. Auf seinen ausgedehnten Reisen sammelt Thitz Attribute urbaner Kulturen. »Unter der Pyramide« der Kreissparkasse Heilbronn entwirft Thitz eine urbane Utopie: Die Stadt von morgen. Sie ist lebendig wie immer, aber inzwischen scheint die Luft sauberer, der Geräuschpegel moderater. Statt des real existierenden städtischen Chaos’ schafft Thitz Gegenentwürfe und Visionen eines heiteren und positiven Lebens. Seit 1993 realisiert er international Projekte unter anderem in Athen, Miami und New York. Seine einzigartige Technik, bei der Tüten aus aller Welt die „Leinwand“ bilden, umfasst Siebdruck und Malerei. Im Rahmen der Ausstellung wartet eine prall gefüllte Tüte mit Musik-Highlights, Signierstunden und kostenlose Führungen auf die Besucher.

Do. 17. Juli bis Fr. 5. September, Kreissparkasse Heilbronn: Unter der Pyramide, www.pyramide.hn/thitz