Künstlerbund Heilbronn – Kunstworkshops helfen der Ukraine

An jedem ersten Freitag im Monat lädt der Künstlerbund Heilbronn ein, in seinen Räumen unter Anleitung erfahrener Künstler:innen kreativ zu werden. Die Materialien und Getränke werden vom Künstlerbund gestiftet. Im Gegenzug wird um eine Spende für die Aktion »Deutschland hilft« zur Unterstützung der Ukraine gebeten.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Workshops finden jeweils Freitags von 18-21 Uhr in den Räumen des Künstlerbunds, Galerie K55 in der Karlstr. 55, 1.OG in Heilbronn statt.

Hier das Programm:

01. 04.: Buntstift trifft Papier: Farbenfrohes Zeichnen mit Petra Grupp

06. 05.: Holz oder Linoleum? Drucken mit Klaus Rensch

03. 06.: Figuren à la Giacometti: Gipswerkstatt mit Sibylle Nestrasil

01. 07.: Farbe und Form unter Druck: Monotypie mit Hakan Mandalinci

05. 08.: Vom Tortellini-Ohr zum lebenden Modell: Porträtzeichnen mit Peter Lahr

02. 09.: Am Anfang war die Linie: Zeichnen mit Sarah Lehnert

Mehr über die Aktion und die Künstler:innen gibt es auf der Webseite

www.kuenstlerbund-heilbronn.de/ausstellungen/ukrainehilfe/