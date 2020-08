24. Künstlerfahnenfestival in Eppingen: Susanna Taras »Aufgeblüht«

»Mit meinen artifiziellen Blumen lasse ich poetische Räume entstehen. Überdimensionale Teppichpflanzen in irisierend flirrenden Farbkompositionen feiern das Leben mit floraler Kraft. Die Schönheit der Blumen, ihre überbordende Freude an Fülle und verschwenderischer Farbenpracht sind Synonyme für die innere Sehnsucht nach Vollkommenheit, der höchsten Blüte« – Susanna Taras verwandelt das Museum in ein Treibhaus der Kunst und den Straßenraum in einen bunten Garten, der schon jetzt auf die Gartenschau im nächsten Jahr verweist. Die Künstlerin, die unter anderem mit dem großen Staatspreis des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet wurde, lebt in Potsdam.

24. Künstlerfahnenfestival: Susanna Taras »Aufgeblüht«, bis 4. Oktober, Stadt- und Fachwerkmuseum »Alte Universität«, Eppingen