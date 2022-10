Kürbisausstellung im Blüba Ein echtes Dschungel-Erlebnis

Noch bis zum 4. Dezember begeistert die weltgrößte Kürbisausstellung im Blühenden Barock

Ludwigsburg erneut mit eindrucksvollen Figuren – in diesem Jahr zum Thema Kürbis-Dschungel.

Die Besucher können sich auf ein umfangreiches Rahmenprogramm rund um die orangen Früchte freuen.

Über 450.000 Kürbisse schmücken den Schlosspark im Blühenden Barock Ludwigsburg bei der diesjährigen, weltgrößten Kürbisausstellung. Das Künstlerteam rund um Pit Ruge realisiert unter anderem Kürbis-Figuren, die einen Papageien, einen Affen, ein Krokodil und sogar Balu den Bären darstellen.

Daneben gibt es wieder ein einzigartiges Angebot an ausgewählten Kürbissen,

Verarbeitungstipps und Vorführungen. Über 600 verschiedene Sorten aus aller Welt werden auf der Ausstellung präsentiert. Die Gastronomie überzeugt mit

Leckereien wie Kürbissuppe, Kürbis-Reispfanne, Kürbis-Maultaschen, Kürbisstrudel, Kürbis-Waffeln, Kürbis-Secco und Kürbis-Schorle. Nach dem Motto »Schmeck den Kürbis« gibt es noch weitere leckere Kürbisspezialitäten wie z.B. täglich frisch

gebrannte Kürbiskerne. Ganz neu in diesem Jahr ist der »Wein zum Kürbis«.

Die Bottwarer Winzer haben zur Feier

der orangen Frucht einen perfekten Wein kreiert, der einfach perfekt zum Ländle passt.

Die lustige Welt der Kürbisgnome bringt die Besucher wieder zum Schmunzeln und Staunen. Und auch weitere Events werden angeboten: So findet am 2. Oktober die deutsche und am 9. Oktober die europäische Meisterschaft im Kürbiswiegen statt, bei der die prallsten Früchte auf die Waage gelegt werden. Am 16. Oktober greifen die Stars der internationalen Kürbis-Schnitz-Szene beim Riesenkürbis-Schnitzfestival zu und verwandeln die riesigen Früchte in sagenhafte Kunstwerke. Bis zum 31. Oktober können Halloween-Kürbisse geschnitzt werden, die zum schaurig-schönen Fest sicherlich eine leuchtende Rolle einnehmen. Auch während der ab Ende Oktober beginnenden »Leuchtenden Traumpfade«, bei denen eine abendliche Illumination das Blühenden Barock in ein buntes Lichtermeer verwandelt, werden die Kürbisse eine leuchtende Rolle einnehmen. Als weitere Highlights im November erwartet die Besucher ein großes Kürbisschlachtfest am 5. November, bei dem sich die Kürbisse in leuchtende Riesenlaternen verwandeln werden, bevor es Ende des Monats am 27. November beim »Thanks Giving«-Schlachtfest, den letzten Kürbissen an die Kerne geht. Zum großen Abschluss der Kürbisausstellung am 4. Dezember ist dann auch noch der Kürbis-Nikolaus zu Gast. Er gibt allen kleinen und großen Kindern mit seinen Gaben die nötigen Vitamine für den Winter in Form von Mandarin-Kürbissen.

Wer sich etwas Kürbisgefühl mit nach

Hause nehmen möchte, wird im Kürbis-Shop fündig: Dort gibt es selbstgemachte Kürbismarmeladen, Kürbiskern-Pesto, sowie herbstliche Dekoration, Kürbisbücher, Kürbissaatgut und vieles mehr. alh

Kürbisausstellung 2022

bis So. 4. Dezember, täglich 9 bis 18 Uhr,

Blühendes Barock, Ludwigsburg,

kürbisausstellung-ludwigsburg.de