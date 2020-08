Kürbisausstellung im BLÜBA 29.08. - 6.12.

Über 450.000 Kürbisse schmücken den Schlosspark im Blühenden Barock Ludwigsburg bei der diesjährigen, weltgrößten Kürbisausstellung. Das Künstlerteam rund um Pit Ruge realisiert unter anderem eine überdimensional große Geige, eine Beethoven-Büste, die »Logo-Zunge« der Rolling Stones oder Elvis Presley – alles aus Kürbissen.

Daneben gibt es wieder ein einzigartiges Angebot an ausgewählten Kürbissen, Verarbeitungstipps und Vorführungen. Über 600 verschiedene Sorten aus aller Welt werden auf der Ausstellung präsentiert. Die Gastronomie überzeugt mit Leckereien wie Kürbissuppe, Kürbis-Reispfanne, Kürbis-Maultaschen, Kürbisstrudel, Kürbis-Waffeln, Kürbis-Secco und Kürbis-Schorle. Nach dem Motto »Schmeck den Kürbis« gibt es noch weitere leckere Kürbisspezialitäten wie z.B. täglich frisch gebrannte Kürbiskerne.

Auch die lustige Welt der Kürbisgnome bringt die Besucher wieder zum Schmunzeln und Staunen. Und auch weitere Events werden angeboten: Am 18. Oktober greifen beispielsweise die Stars der internationalen Kürbis-Schnitz-Szene beim Riesenkürbis-Schnitzfestival zu und verwandeln die riesigen Früchte in sagenhafte Kunstwerke. Damit die Besucher des Festivals genügend Abstand halten können, stehen die Figuren in diesem Jahr mit größeren Abständen zueinander.

Außerdem geht die Kürbis-Saison 2020 zum ersten Mal bis Anfang Dezember. So werden im November Ölkürbisse, Laternenkürbisse oder das US-amerikanische Thanks-Giving-Fest eine leuchtende Rolle einnehmen.

Wer sich etwas Kürbisgefühl mit nach Hause nehmen möchte, wird im Kürbis-Shop fündig: Dort gibt es selbstgemachte Kürbismarmeladen, Kürbiskern-Pesto, sowie herbstliche Dekoration, Kürbisbücher, Kürbissaatgut und vieles mehr.

Kürbisausstellung 2020

Fr. 28. August bis So. 6. Dezember,

täglich 9 bis 18 Uhr,

www.kürbisausstellung-ludwigsburg.de