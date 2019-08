Kürbisausstellung zaubert »Fabelhafte Märchenwelt«

Die Kürbisausstellung feiert in diesem Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum, während das Blühende Barock bereits sein 60-jähriges feiert. Passend dazu ist das Motto der Kürbisausstellung, die am 30. August beginnt, »Fabelhafte Märchenwelt«.

»Wir werden ein graziles Einhorn, einen Phönix aus der Asche, eine griechische Medusa und ein riesen-großes Pikachu-Pokémon vor Ort haben«, verrät Stefan Hinner vom Veranstaltungsteam der Kürbisausstellung. »Außerdem wird es noch viele weitere Fantasie- und Märchengestalten zu sehen geben.« Der Cleebronner Künstler Pit Ruge hat im Laufe der Jahre schon über 200 Kürbiskunstwerke erschaffen und dabei jede Menge Erfahrung gesammelt.

Kürbisse in allen Farben und Formen

Gemeinsam mit seinem Team wird er die Ausstellungsfläche mit über 150 Tonnen Kürbissen dekorieren und somit eine bunte und einmalige Kürbiswelt zaubern. Neben den Figuren hält die Ausstellung auch in diesem Jahr wieder ein einzigartiges Angebot an ausgewählten Kürbissen bereit. Mit Verarbeitungstipps, Vorführungen, Rezepten und weiteren Infos zu den unterschiedlichsten Speisekürbissen werden die Besucher der kultigen Ausstellung im Blühenden Barock schnell zu Kürbis-Küchenprofis.

Neben den leckeren Speisekürbissen gibt es auf der Ausstellung außerdem farbenfrohe Zierkürbisse, leuchtende Schnitzkürbisse und die vielseitig verwendbaren Kalebassenkürbisse. Während des gesamten Kürbisherbstes werden im Blühenden Barock Ludwigsburg erneut rund 450.000 Kürbisse zu sehen sein. »Und wenn wir Glück haben, wird es sogar wieder einen neuen Rekord unserer Sortenschau geben«, erklärt Stefan Hinner. »Im vergangenen Jahr konnten wir 684 verschiedene Sorten zeigen.«

Und auch die Kürbisgastronomie begeistert ihre Gäste mit zahlreichen leckeren Gerichten: Dort gibt es Kürbissuppe, Kürbis-Reispfanne, Kürbis-Maultaschen, Spaghetti Kürbinese, Kürbisstrudel, Kürbis-Flammkuchen, Kürbis-Secco, gebrannte Kürbiskerne, Kürbis-Schorle und vieles mehr. Im Kürbis-Shop können finden Besucher alles rund um den Kürbis für zuhause: Selbstgemachte Kürbismarmeladen, Kürbiskern-Pesto, Kürbis-Kernöl, Kürbisgewürze oder Kürbisnudeln sind nur einige der Leckereien welche durch ein großes Sortiment an herbstlicher Dekoration, Kürbisbüchern, Kürbissaatgut und vielem mehr ergänzt werden.

Eine große Programmvielfalt wird geboten

Einzigartige Veranstaltungen begeistern in jedem Jahr die Besucher der Kürbisausstellung. Vom 5. bis 8. September entsteht beispielsweise die lustige Welt der Kürbisgnome, am 15.9. kommen dann die ersten Riesenkürbisse bei einem Frühwiegen auf die Waage. Die Kürbis-Regatta wird am 21. und 22. September ausgetragen und Deutschlands größte Kürbissuppe für den guten Zweck wird am 28. und 29. September gekocht. Am 6. Oktober finden die deutschen Meisterschaften im Kürbiswiegen und am 13. Oktober die Europameisterschaft im Kürbiswiegen statt. Am 20. Oktober findet das Riesenkürbis-Schnitzfestival statt. Am Samstag, den 26. Oktober und am Sonntag, den 27. Oktober gibt es das Kürbis-Schnitzen für Jedermann. Ab dem 14. September kann man an den Wochenenden Halloween-Kürbisse schnitzen, und die überdachte Strohburg lädt täglich zu Spaß und Spiel für die Kleinen ein.

Kürbisausstellung, 30. August bis 3. November, Blühendes Barock, Ludwigsburg

www.kuerbisausstellung-ludwigsburg.de