Kultur im Freien in Sindelfingen

In knapp zwei Wochen ab dem 18. September 2020 geht es wieder los mit "Kultur im Freien" am Glaspalast in Sindelfingen. Der Veranstalter die EMT Event-Media-Tec GmbH hat wieder ein tolles Programm zusammengestellt und freut sich, dieses in gemütlicher Atmosphäre bei kühlen Drinks und leckeren Snacks mit den Gästen zu genießen. Bei schlechtem Wetter werden die Veranstaltungen in den Glaspalast verlegt. Nachfolgend gibt es das von MORITZ präsentierte komplette Programm in der Übersicht.

Weitere Infos & Tickets gibt es hier.

Los geht es am Freitag, den 18.September um 20 Uhr mit »Sweet Soul Music präsentiert: RESPECT - A Tribute To Aretha Franklin«

»RESPECT«- Die neue Aretha Franklin Tribute Show aus dem Haus der Sweet Soul Music Produktionen präsentiert mit einer zehnköpfigen Live Band die wichtigsten Karrierestationen und gibt einen repräsentativen Querschnitt ihres musikalischen Schaffens in einer abendfüllenden und extrem unterhaltsamen Show mit hohem biographischem und musikalischen Anspruch.

Alle Infos gibt es hier, Tickets gibt es hier.

Weiter geht es am Samstag, den 19. September um 20 Uhr mit »Schöne Mannheims«

Mit „Das Schönste der Schönen“ präsentieren die vier quirligen Ausnahmetalente ihre edelsten Tropfen und erlesensten Essenzen aus drei Erfolgs-Programmen. Und das heißt in diesem Fall: “Mit HORMONYOGA UNGEBREMST in die ENTFALTUNG“! Mit der neuen Best-Of-Show „Das Schönste der Schönen“ erwartet das Publikum eine erfrischende Mischung aus exzellentem Gesang, temperamentvoller Bühnen-Show, bissiger Comedy, guter Musik und innovativen Ideen, bei der beide Geschlechter auf ihre Kosten kommen!

Alle Infos gibt es hier, Tickets gibt es hier.

Am Sonntag den 20.September gibt es um 14 Uhr einen großen Spaß für die ganze Familie bei »Das Familienspektakel: Jonglage, Artistik, Actioncomedy«

Daniel Hochsteiner - Weltstar der Jongleure. Einer der besten und schnellsten Tempo Tennis Jongleure der Welt. Jeff Hess ist schneller als eine lachende Hyäne er wirbelt in Orkanstärke über die Bühne, reißt das Publikum von den Sitzen und löst Lachsalven durch ein bloßes Augenzwinkern aus. Kabarett auf gut schwäbisch. Alois Gscheidle - Mit verschiedenen Personen, die Alois Gscheidle auf die Bühne bringt, hält er dem Publikum in einfachen Alltagsszenen den Spiegel vor.

Alle Infos zu den Künstlern unter: www.jeffhess.de, www.alois-gscheidle.de, www.daniel-hochsteiner.de und die Tickets gibt es hier.

Am Sonntagabend um 18 Uhr spielt dann die STB Big Band

Die STB Big Band, die bereits 1990 gegründet wurde und heute Teil der SMTT Sindelfingen ist, kann auf eine abwechslungsreiche Bandgeschichte zurückblicken. Mit hunderten Auftritten im In- und Ausland hat sich die Big Band einen ausgezeichneten Ruf erspielt. Sie gehört mittlerweile zu den am kraftvoll swingensten Formationen im Raum Stuttgart und zu den jazzmusikalischen Aushängeschilder Sindelfingens.

Alle Infos hier, Tickets gibt es hier.

Am Montag, den 20. September heißt es ab 20 Uhr »Aus voller Kehle für die Seele« zu singen beim Open-Air Singen für Alle mit Patrick Bopp

Patrick Bopp alias Memphis ist Teil der Stuttgarter Vocal-Comedy-Gruppe „Füenf “ und gibt den musikalischen Moderator. Er singt vor, dirigiert, motiviert, bietet Begleitstimmen und begleitet am Klavier. Es werden Eure Liedwünsche erfüllt und die unterschiedlichsten Songs gesungen, alles ist möglich! Liedwünsche bitte direkt an info@patrickbopp.de

Alle Infos gibt es hier. Tickets gibt es hier.

Die zweite Festivalwoche startet am Donnerstag, den 24.September um 20 Uhr mit »Hearts and Bones«

Hinter dem Namen verbergen sich die Gitarristin Barbara Gräsle von „BitterGreen“ und Biggi Binder, bekannt durch die schwäbische Rockband „Wendrsonn“. Benannt haben sich die beiden Profimusikerinnen nach einem Album von Paul Simon und die Musik aus dieser Zeit interpretieren sie mit Herz und Seele- eben mit "Hearts and Bones"! Große Songklassiker der 60er, 70er und 80er in kleiner, aber feiner Besetzung-das ist das Motto von „Hearts and Bones“.

Alle Infos gibt es hier. Tickets gibt es hier.

Am Freitag den 25. September sorgen dann um 20 Uhr »Nils Strassburg & The Roll Agents: The Elvis Xperience« für ordentlich Rock´n´Roll

In einer spektakulären Bühnenshow präsentiert Protagonist Nils Strassburg mit seiner zehnköpfigen Band ein Livekonzert, wie es authentischer und bewegender nicht sein könnte. Er zaubert eine großartige Konzertatmosphäre und geht auf Tuchfühlung mit dem Publikum, das zum essentiellen Bestandteil der Performance wird. Mitreißender und bewegender kann eine Elvis Tribute Show nicht sein.

Alle Infos gibt es hier. Tickets gibt es hier.

Am Samstag den 26. September feiern HISS um 20 Uhr ihr »25 Jahre Polka 'n' Roll« Jubiläum

Sie ziehen um die ganze Welt um uns ihre Mischung aus Folk und Ska, aus Walzer und Blues, aus Polka und Roll nahezubringen. Ihre Musik ist noch immer frisch, ihre Auftritte sind noch immer voller Kraft und ihre Texte eine Liebeserklärung an den Humor und das Leben.

Alle Infos gibt es hier. Tickets gibt es hier.

Für den großen Festivalabschluss am Sonntag, den 27. September um 18 Uhr sorgen dann die SWR Big Band mit Hämmerle & Fola Dada

Wenn Herr Hämmerle mit Fola Dada auf die SWR Big Band trefft, ist die künstlerische Eruption programmiert. Die 17- Mann- Formation gehört zu den besten Big Bands der Welt. Der Frontmann gehört zu den besten süddeutschen Entertainern der Welt. Und Fola Dada ist eine entzückende Gesangsdiva und gehört zum Besten was das Land zu bieten hat. Zusammen aber sind sie ein einmaliges, großartiges, musikalisch-komödiantisches Highlight und präsentiert die ganze Welt auf Schwäbisch, denn in keiner Sprache und keinem Dialekt lassen sich große Gefühle besser ausdrücken, als auf schwäbisch.

Alle infos gibt es hier. Tickets gibt es hier.

Hotline 07032 / 95597 - 0

Nicht nur die EMT Event-Media-Tec GmbH, auch viele andere Event- und Kulturbetriebe stehen vor einer rießigen Herausforderung. Daher möchten sie gemeinsam mit den Zuschauern die Kultur wieder beleben und haben die Veranstaltung "Kultur im Freien" ins Leben gerufen. Um diese Veranstaltungsreihe und auch weitere Formate durchführen zu können, sind sie für jede Unterstützung dankbar. Unten findet man den Link zum Kauf eines Solidaritätsticket. Dabei ist zu beachten, dass es sich um kein Veranstaltungsticket handelt und nicht zm Eintritt einer Veranstaltung berechtigt, sondern nur als Solidaritätsticket dient. Die Veranstaltern danken von ganzem Herzen für die Unterstützung!

Hier geht es zum Solidaritätsticket.