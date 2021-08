Kultur im Ländlichen Raum – Der Kunstverein Neckar-Odenwald

Seit 1977 führt der Kunstverein Neckar-Odenwald Ausstellungen zeitgenössischer Kunst in der Region durch. Ganz unterschiedliche Strömungen, Techniken und Arbeiten werden dem Publikum präsentiert. Der Verein hat sich auf die Fahnen geschrieben, Gegenwartskunst zu zeigen, Verständnis dafür zu wecken und Künstler zu fördern.

Als Kunstverein versteht sich die Organisation nicht als Interessenvereinigung von Künstlerinnen und Künstlern, sondern möchte Kunst einer breiten Öffentlichkeit präsentieren, wie der 1. Vorsitzende Harald Kielmann erklärt. Seit 2014 hat der 66-Jährige den Vorsitz inne. Zuvor leitete er das Ver.di Bildungszentrum in Mosbach, wo er seinerzeit regelmäßig Kunstausstellungen durchgeführt hat. »Der Verein ist dann auf mich zugekommen und hat gefragt, ob ich den Vorsitz übernehmen möchte«, erinnert sich der Mosbacher.

Er selbst ist kein aktiver Künstler, hat aber bereits seit Jahrzehnten starkes Interesse für die Thematik, sich eine umfassende Expertise angeeignet und ist gut in die deutsche und internationale Kunstszene eingebunden. Dem Kunstverein, dessen aktive Mitglieder ausschließlich ehrenamtlich tätig sind, stellen die Städte Mosbach und Buchen Ausstellungsräume zur Verfügung. In Mosbach ist es das Alte Schlachthaus, in Buchen das Kulturforum Vis-à-Vis.

Installation von Franziska Hünig

Kielmann ist froh, dass diese beiden ganz unterschiedlichen Räumlichkeiten ausschließlich für die Kunst genutzt werden können. »Das Kulturforum Vis-à-Vis ist eher ein klassischer Galerieraum, während das Alte Schlachthaus von 1840 noch die Atmosphäre des damaligen Betriebes ausstrahlt.« Gerade bei Ausstellungen im Schlachthaus würden sich die Künstler vorab oft die Raumwirkung ansehen und ihre Werke teils extra für diese anfertigen.

Der Kunstverein macht jährlich acht Ausstellungen, jeweils vier in Mosbach und in Buchen. Ins Programm nimmt er ausschließlich professionelle Gegenwartskünstlerinnen und -künstler auf, die eine fundierte Ausbildung an Akademien vorweisen können. Die Ausstellungen sind für die Besucher kostenlos, der Verein finanziert sich durch die Mitgliedsbeiträge und durch die Förderung vom Land Baden-Württemberg.

Im Vis-à-Vis in Buchen zeigt der Kunstverein vom 5. September bis 17. Oktober die Ausstellung der Berlinerin Franziska Hünig, die mit großen Rauminstallationen arbeitet. Im Alten Schlachthaus in Mosbach stellen vom 19. September bis 31. Oktober gemeinschaftlich Susanne Windelen und Jochen Fischer ihre bildhauerischen Werke aus.

Kunstverein Neckar-Odenwald e.V., Altes Schlachthaus im Stadtpark,

Unterm Haubenstein 9,

74821 Mosbach, Fon: 06261-93 98 50,

www.kunstverein-neckar-odenwald.de