»Kulturakademie« Heilbronn startet in die Herbstsaison

Seit dem Jahr 2020 gibt es die Workshopreihe »Kulturakademie«. Das originelle Konzept der Kulturstiftung der Kreissparkasse Heilbronn verbindet Kunst, Kultur, Bildung und Unterhaltung. Die Veranstaltungen wollen ein breites Publikum ansprechen und kreatives Arbeiten erlebbar machen. Jetzt starten 13 weitere Kurse mit den Künstlern Jasmin Piontek von letterwhatever, Annika Schwenger von confettidefleurs, Heike Friedrich alias Ellen Fridenberg und Nik Salsflausen von der Maschinenfabrik Heilbronn.

»Do it yourself« liegt im Trend: Selbst schöne Dinge schaffen und sich dabei kreativ ausleben, sorgt für innere Zufriedenheit. Manchmal ist dabei aber eine professionelle Anleitung hilfreich. Die »Kulturakademie« der Kulturstiftung der Kreissparkasse Heilbronn bietet deshalb im November neue spannende Workshops an. Diesmal können Teilnehmende lernen, wie man Alltägliches mit ausgefallenen Schriftzügen dekorieren kann, die Skyline von Heilbronn auf einer Leinwand darstellt, wie ein eigener Poetry-Slam entsteht, ein Holzadventskalender gestaltet wird, wie die Visualisierungstechnik mit Sketch Notes funktioniert oder wie sich aus Trockenblumen ein Kranz binden lässt. Die Workshops werden erstmalig in Präsenz stattfinden – und das bei drei Weingütern in der Region. »Wir wollen Menschen mit der Begeisterung für Kreatives zusammenbringen und ihnen in entspannter Atmosphäre die Möglichkeit bieten, sich kreativ auszuprobieren«, sagt Dr. Thomas Braun, Geschäftsführer der Kulturstiftung der Kreissparkasse Heilbronn, zur Idee. »In den Workshops wird man unter professioneller Anleitung selbst aktiv.« Die Teilnehmenden müssen keine Vorkenntnisse mitbringen. Auch Anfängern wird alles Schritt für Schritt erklärt, damit dem Spaß und der Freude am handwerklichen Schaffen nichts entgegensteht. Die Teilnehmer erwartet eine lockere Begrüßungsrunde bei einem Glas Wein und kleinen Häppchen in ausgewählten Locations, ein vorbereiteter Arbeitsplatz und professionelle Künstler. Das neue Workshop-Angebot besteht aus 13 Kursen, die zwischen zwei und vier Stunden andauern. Die Teilnehmenden werden dabei von den Künstlern und Künstlerinnen unterstützt.

Für die Workshops werden keine eigenen Materialen benötigt. Sie sind auf 20 bis 35 Teilnehmende begrenzt und beginnen jeweils um 18:30 Uhr. Die Eintrittskarten für die Kreativworkshops der »Kulturakademie« kosten 10 Euro (inkl. Gebühren) und sind ab Montag, den 4. Oktober, online unter www.kulturakademie.hn oder über das KundenCenter unter Telefon 0800-1620500 sowie in allen Filialen der Kreissparkasse Heilbronn erhältlich.

Workshopreihe »Kulturakademie«, 8. bis 30. November

Anmeldungen ab 4. Oktober unter

www.kulturakademie.hn