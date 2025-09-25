Kulturherbst 2025 mit Axel Zwingenberger, 1.10.25

Der Pianist Axel Zwingenberger gilt als einer der prägenden Boogie-Woogie-Künstler seiner Generation. Inspiriert von den amerikanischen Genre-Vorbildern hat er deren Musik weiterentwickelt und mit eigener Handschrift versehen – so sehr, dass er selbst für viele Nachwuchsmusiker zum Idol wurde. Neben seiner Leidenschaft für die Musik ist Zwingenberger seit Kindheitstagen Eisenbahnfan und machte sich selbst als Fotograf einen Namen. Im Rahmen des Kulturherbstes präsentiert er sein Projektionskonzert »Vom Zauber der Züge«, das anlässlich des Jubiläums der Geislinger Steige gezeigt wird. Im ersten Teil verbindet er Bilder aus seinem Fotoband mit live gespielten Stücken, die das Thema Eisenbahn musikalisch aufgreifen. Nach einer Pause setzt er den Abend mit musikalischem Boogie-Woogie-Train fort, der akustisch durch die »Rätsche« rollt.

Axel Zwingenberger, Mi. 1 Oktober, 19.30 Uhr, Rätschenmühle e.V., Geislingen, raetsche.com