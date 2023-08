Kunst als Erlebnis: »Klimt - The Immersive Experience«

Diese Ausstellung ist ein völlig neu konzipiertes Multimedia-Spektakel, das auf noch nie zuvor gesehene Art und Weise die weltberühmten Kunstwerke von Gustav Klimt (1862–1918) präsentiert: »Klimt – The Immersive Experience«. Die Gemälde werden mit Hilfe von aufwendigen Lichtinstallationen und Projektionen mehrfach vergrößert und an den Wänden der Präsentationsräume zum Leben erweckt. Meisterhafte Kunst trifft auf modernste Technik – eine Symbiose, die Klimts Genialität in ein neues Zeitalter tragen und unvergessen machen wird. Dieses interaktive Kunsterlebnis begeisterte bis dato über 700.000 Besucher in Barcelona, Brüssel, Wien, Los Angeles und steht seiner Schwesterausstellung »Van Gogh – The Immersive Experience« mit weltweit über 2.5 Millionen Besucher, davon im Frühjahr 2023 rund 80.000 in Ludwigsburg, in nichts nach! Es ist eine wie selten berührende, multimediale Reise, in der nun die bedeutendsten Werke des »goldenen Künstlers« ins Rampenlicht gerückt werden. „KLIMT – The Immersive Experience“ vermittelt Hochspannendes über die Hintergründe und Entste-hungsgeschichten der berühmtesten und mitunter am teuersten gehandelten Kunstwerke der Welt. Die Ausstellung zeigt nicht nur über 200 Arbeiten Klimts, Bestandteil der virtuellen Entdeckungstour ist ebenso die Lebensgeschichte des Künstlers. alh

Klimt – The Immersive Experience, ab 17. Nov., Di., Mi., So. & Feiertage 10 bis 18 Uhr, Do. bis Sa. 10 bis 20 Uhr, urbenharbor, Ludwigsburg, Tickets ab 15. Sept. unter klimt-experience.com und ab 22. Sept. im VVK

MORITZ Leser-Aktion:

Flex-/Geschenktickets

Flex-/Geschenktickets sind das Richtige für alle, die flexibel bleiben oder Tickets verschenken wollen. Damit ist der Besuch der Ausstellung an jedem Tag nach Wahl, so lange die Ausstellung läuft, ohne Vorreservierung oder Uhrzeitbindung möglich. Diese Tickets gibt es nur in begrenzter Anzahl.

Nur unter www.moritz.de/tickets gibt´s ab 15.9.23

limitierte Flextickets zum Sonderpreis von 25 €.