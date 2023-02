Kunst-Stoff in der Kunsthalle Vogelmann

Kunst-Stoff

Kaum ein Material ist im Lebensumfeld so präsent, keines ist körperlich so nah: Als schützende Schicht zwischen Mensch und Umwelt sind Stoffe allgegenwärtig. Thematisch finden sich so zahlreiche Anknüpfungspunkte für Künstler*innen. Eine Auswahl von rund 60 internationalen Positionen zeigt die faszinierende Vielfalt textiler Kunst von der Klassischen Moderne bis zur Gegenwart. Seien es die Webkunst des Bauhauses, die Fiber Art der 1960er Jahre oder aktuelle Auseinandersetzungen mit Globalisierung und Migration – die Gegenüberstellung von Historischem und Heutigem offenbart: Stoff berührt wie kein anderes Medium.

18. März bis 25 Juni

Kunsthalle Vogelmann

Allee 28, Heilbronn

museen.heilbronn.de