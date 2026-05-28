Kunst trifft Klima in Sinsheim

Wie lässt sich der Klimawandel sichtbar machen? Und welche Rolle kann Kunst dabei spielen, unsere Wahrnehmung von Umwelt und Zukunft zu schärfen? Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums des Kunstkreis Kraichgau e.V. präsentiert die Klima-Arena eine besondere Kunstausstellung, die sich den Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit widmet. Mitglieder des Kunstkreises setzen sich in ihren Werken kreativ und vielseitig mit Fragen rund um Klima, Umwelt und Zukunftsgestaltung auseinander – und laden die Besucherinnen und Besucher in rund 50 Werken auf ganz unterschiedliche Weise ein, neue Perspektiven auf diese zentralen Herausforderungen unserer Zeit zu entdecken.

bis 30. Juni, Klima Arena Sinsheim,

klima-arena.de