Kunstausstellung bei Albert Grimm: James Francis Gill

Am 13. Oktober lädt das Einrichtungshaus Albert Grimm ab 18:30 Uhr zu einem »Private Event« in die Kunstgalerie Grimm ein. Gezeigt werden bei der Vernissage zur Ausstellung u.a. Grafiken und ausgewählte Unikate des Texanischen Künstlers James Francis Gill. Der Künstler ist persönlich anwesend.

James Francis Gill wurde 1934 in Texas geboren, wo er heute wieder lebt und arbeitet. Gill gilt in der Fachliteratur als bedeutender Mitbegründer der Pop Art und ist einer der letzten noch lebenden Künstler dieser Bewegung.

Seine Werke wurden bereits in den 1960er Jahren im Museum of Modern Art, New York, regelmäßig mit Arbeiten von Edward Hopper, Robert Rauschenberg, Pablo Picasso, Heinz Mack, Ernst-Ludwig Kirchner und anderen gezeigt. 1968 wurde Gill vom »TIME« Magazine mit der Gestaltung der Titelseite beauftragt. Hollywood-Stars wie John Wayne, Tony Curtis, Dennis Hopper und Lauren Bacall ließen sich von ihm portraitieren oder sammelten seine Kunst.

1972 verließ Gill Los Angeles, um bewusst Abstand von Ruhm und Glamour zu schaffen. Während dieser Zeit legte er die Grundlage für sein fulminantes Spätwerk, welches er bis Ende der 1990er Jahre nicht der Öffentlichkeit präsentierte. Ein Interview von 1997 im Kunstmagazin des Smithsonian American Art Museum war die Initialzündung für Gills Rückkehr in den Kunstmarkt. Seitdem wird er wieder weltweit in Galerien und Museen ausgestellt.

Die Ausstellung in der Kunstgalerie Grimm ist bis zum 26. November zu sehen – Dienstag bis Freitag von 10-19 Uhr und Samstag von 10-16 Uhr.

Ausstellung James Francis Gill, 13. Oktober bis 26. November, Kunstgalerie Grimm im Einrichtungshaus Albert Grimm Göppingen, Fon: 07161-963370, www.albertgrimm.de