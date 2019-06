Kunstausstellungen in der Region

× Erweitern Kunstverein Heilbronn

Neue Ausstellungen in der MORITZ-Region: Für jeden was dabei!

Museum im Deutschhof: »Wie es euch gefällt«

In Anspielung auf die Shakespeare-Komödie werden erstmals fast alle der seit 2004 getätigten Ankäufe und Schenkungen an die Städtischen Kunstsammlung präsentiert. Dabei werden zwei Schwerpunkte verfolgt: Die Skulptur und Plastik sowie Künstler des 19. und 20. Jahrhunderts im deutschen Südwesten. Zu den ausgestellten Künstlern gehören u.a. Karl Hartmann und Emy Roeder.

bis 20.09.19, Deutschhofstr. 6, Heilbronn; www.museen-heilbronn.de

Kunsthalle Vogelmann: »Durch die Blume«

Blumen sind wunderbare Begleiter in allen Lebenslagen. Ob Liebe, Trauer oder Freude, für alle Eventualitäten gibt es eine Pflanze, die für unterschiedliche Gefühle steht. Mit der Ausstellung »Durch die Blume – Florale Metamorphosen« werfen Matthia Löbke, Kunstverein Heilbronn und Gabriele Sand einen Blick auf diese verschiedenen Bedeutungsebenen von Pflanzen und Blumen.

bis 21.07.19, Allee 28, Heilbronn; www.kunstverein-heilbronn.de

Skulpturenradweg: 18 + 7 = 1

Der Skulpturenradweg in Bauland und Odenwald mit seinen nun 25 Exponaten wurde jüngst mit einer feierlichen Vernissage in Osterburken um sieben Kunstwerke erweitert. Daraus ergibt sich die Rechnung: 18 (Werke) + 7 = 1 (Radweg). Der Rundweg erstreckt sich auf einer Gesamtlänge von 77 Kilometern von Adelsheim über Buchen, Osterburken, Ravenstein, Rosenberg bis nach Seckach. Die Skulpturen sind teilweise begehbar oder durch den Betrachter gestaltbar. Mal fügen sie sich poetisch in die Landschaft ein, mal irritieren oder überraschen sie. So steht ein stählerner Aufzug mitten im Feld oder ein Tunnel spiegelt die Isolation des Menschen wider. Kunstvermittler Prof. Dr. Tilman Osterwald erläuterte die einzelnen Werke im Beisein der Künstler, Vertreter von Städten und Gemeinden sowie Landrat Dr. Achim Brötel zollten ihnen mit launigen Worten Respekt.

www.skulpturenradweg.de

Haller Akademie der Künste: »Aus den Malkursen«

Am Freitag, 7. Juni um 18 Uhr wird an der Haller Akademie der Künste in Schwäbisch Hall, bei der es sich um eine freie, sich selbst tragende Kunstschule handelt, eine Ausstellung mit Arbeiten von Studierenden »...aus den Akt- und Malkursen« eröffnet. Die Ausstellung zeigt Arbeiten von ausgewählten, langjährigen Kursteilnehmern, die sich ausserberuflich intensiv mit künstlerischer Aus- und Weiterbildung beschäftigen und auseinandersetzen. Die Künstler sind Thomas Bäder aus Rosengarten, Olga Berndt aus Neckarsulm, Stefanie Harhammer aus Murrhardt, Susanne Kraft aus Langenburg und Lydia Schnepf aus Rosenberg. Die Ausstellung läuft vom 8. bis zum 16. Juni und ist täglich von 17 bis 19 Uhr geöffnet.

ab 07.06.19 Im Haal 14, Schwäbisch Hall; www.hallerakademie.de

Ein echter »Kraftakt«

Die Ausstellung »Kraftakt« stellt eine ganz spezielle Begegnung zwischen Kunst und Selbsthilfegruppen dar. Ausgrenzung, Behinderung, Krankheit, Krise, Sucht, Trauer oder Trauma – Menschen aus Selbsthilfegruppen wissen: das eigene Thema kann schwer wiegen. Der Künstler Thomas Putze hat diesen Kraftakt auf sich übertragen, als er Mitglieder aus zehn Stuttgarter Selbsthilfegruppen portraitierte, indem er den Entstehungsprozess der Werke absichtlich schwierig gestaltete. Anstelle von Leinwand aus dem Künstlerbedarf verwendete er gefundene Materialien wie alte Schranktüren, Balken oder Metallplatten. Die Sitzungen fanden nicht in einem ruhigem Atelierraum statt, sondern in einer selbstgebauten, windoffenen Kuppel aus Schrott – bei Hitze, Regen oder Kälte. Mal verwendete er einen mit Gewichten beschwerten Pinsel, mal kratzte und brannte er mit Kettensäge, Flex oder Schweißbrenner. Manche Bilder fertigte er blind an. ame

bis 6. Juni, Rathaus, Stuttgart, www.kiss-stuttgart.de

»Sinnliche Welten« im Kunstdorf Unterjesingen

Auch in diesem Jahr ist es am letzten Juni Wochenende wieder so weit und das Kunstdorf Unterjesingen öffnet seine Türen für die kunstbegeisterten Besucher. Unter dem Leitthema »Sinnliche Welten« präsentieren dreizehn zeitgenössische und regionale Künstler wie zum Beispiel Marlis Albrecht, Katharina Schellenberger, Sven Schilling, Thomas Waldner und Birgit Feil ihre faszinierenden Kunstwerke. Diese werden in den altehrwürdigen Fachwerkhäusern, Scheunen und Werkstätten, dem Rathaus, dem Farrenstall und der 600 Jahre alten Mühle ausgestellt. Dabei sind Skulpturen, Installationen, Gemälde, Zeichnungen, Fotos und Collagen, die sich jeweils auf ihre eigene Art mit dem Thema Sinnlichkeit, der Auseinandersetzung mit der eigenen Identität und dem Ausloten von Grenzen auseinandersetzen.

Kunstdorf Unterjesingen, Samstag, 29. (ab 15 Uhr) und Sonntag, 30. Juni (ab 11 Uhr), Untere Straße 11, Tübingen www.kunstdorf-unterjesingen.de