Kunsthalle Vogelmann – Alberto Zamora Ruiz, 6. September bis 4. Oktober

Dass auf einmal alle zu Hause bleiben mussten, traf die meisten unerwartet. Das Internet wurde so wie noch nie das Fenster zur Welt. Kein anderes malerisches Sujet passt besser daher zu dieser Zeit als das des 1982 in Mexico City geborenen und in Stuttgart arbeitenden und lebenden Künstlers Alberto Zamora Ruiz. Schon seit Jahren beschäftigt er sich in seinen Gemälden mit den ästhetischen Phänomenen und Bildwelten des Internets. Im Kunstverein Heilbronn wird Alberto Zamora Ruiz zwei große Wandarbeiten realisieren, Bilder auf Leinwand und auf Papier zeigen. Es ist seine erste große Einzelausstellung in einer Institution, nachdem er bereits bei »Good Space« letzten Sommer in Esslingen präsent war. Die Ausstellung in der Kunsthalle Vogelmann ist ab dem 6. September eröffnet und läuft bis zum 4. Oktober.