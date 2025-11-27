Kunsthistorische Führung, 07.12.25

Am 7. Dezember um 14 Uhr findet eine kunsthistorische Führung zur Geschichte und Aktualität der drei Grazien statt. Die Künstlerin Ursula Kronawitt führt durch das Museum und nimmt das auf den ersten Blick unscheinbare Bild in Augenschein. Erst bei genauerer Betrachtung offenbart sich seine wahre Bedeutung. Das Kunstwerk behandelt Themen wie Schönheit, Anmut und soziales Zusammenleben. Aspekte, die sowohl in der Vergangenheit als auch heute von großer Bedeutung sind. Dies ist die letzte Sonntagsführung des ­Weygang-Museums in diesem Jahr.

So. 7. Dezember, 14 Uhr, Weygang-Museum, Öhringen, www.weygang-museum.de