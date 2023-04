Kunstverein Heilbronn: Rechenschaftsbericht

Der Bund der Folgenlosen, ein Projekt unter Leitung von Friedrich von Borries, Autor und Professor für Designtheorie an der Hochschule für bildende Künste Hamburg, dem Dramatiker Tobias Frühauf und Regisseur Philipp Wolpert legt seinen Rechenschaftbericht nach einem Jahr, in dem Heilbronn »Hauptsstadt der Folgenlosigkeit« war ab. Mit Fotografien, Texten einem Film, so wie verschiedenen multimedialen Stationen wird über das Projekt reflektiert. Das Projekt brachte über 20 Heilbronner Akteure zusammen, die sich in der Kooperation Gedanken über die Folgenlosigkeit des Handelns im Hnblick auf Stadtentwicklung, Klimawandel und Kunst gemacht haben.

ab 2. Mai, Kunstverein Heilbronn

www.bund-der-folgenlosen.de