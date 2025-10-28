Lange Nacht der Museen in Rothenburg, 21.11.25

Wenn die Dunkelheit über Rothenburg hereinbricht, öffnen drei der bedeutendsten Museen der Stadt ihre Türen zu einer besonderen Entdeckungsreise: Bei der »Langen Nacht der Museen« am Freitag, 21. November 2025, erleben Besucher das RothenburgMuseum, das Deutsche Weihnachtsmuseum und das Historiengewölbe mit Staatsverlies in außergewöhnlicher Abendstimmung.

Von 18 bis 22 Uhr tauchen die Ausstellungen ­Rothenburg in stimmungsvolles Licht und entfalten dabei ihre ganz eigene Faszination – zwischen ­Geschichte, Kunst und festlicher Atmosphäre. Mit einem Sammelticket für 10 Euro (Kinder unter 18 Jahren frei) erhalten Besucher Zugang zu allen drei Häusern. Das Ticket ist an den Tageskassen der ­Museen erhältlich. In Kombination mit der »Langen Shopping-Nacht« in der Altstadt wird der Abend zum idealen Auftakt des Rothenburger Reiterlesmarktes 2025 – eine perfekte Gelegenheit, Kultur, Stadt und Weihnachtszauber in besonderem Licht zu erleben. Im RothenburgMuseum wird Geschichte lebendig: Um 18.30 Uhr findet eine Kinderführung mit Nonne Sabine (für Kinder von 5–12 Jahren) statt und bietet eine Reise in das mittelalterliche Klosterleben. Um 20 Uhr wird eine Führung mit Dr. ­Hellmuth Möhring geboten, Thema: kunsthistorische Einblicke in die Madonnenfigur des Klosters und deren Entstehung. Die Führung von Jutta ­Striffler – ein Rundgang durch die neue Dauerausstellung »Rothenburger Weg« findet um 21 Uhr statt. Im Fischkeller lädt der Freundeskreis des ­RothenburgMuseums über den gesamten Abend zum gemütlichen Verweilen bei Getränken ein. Im deutschen Weihnachtsmuseum erwacht der ­Lichterglanz. Inmitten von Christbaumschmuck, ­Engeln und Glaskugeln beantworten Museums-­mitarbeiter individuelle Fragen zu historischen Weihnachtsdekorationen. Zudem werden spontan Geschichten rund um ausgewählte Ausstellungsstücke erzählt – für alle, die Weihnachten einmal mit neuen Augen sehen möchten. Im Historiengewölbe mit Staatsverlies wird Rothenburgs Vergangenheit lebendig: Laiendarsteller des Vereins Historisches Festspiel »Der Meistertrunk« erwecken Szenen aus dem Jahr 1631 zum Leben. Besucher begegnen Quacksalbern, Söldnern und flehenden Frauen, wenn sich die Tore des alten Gewölbes öffnen. Interaktion ausdrücklich erwünscht!

Parallel zur Museumsnacht lädt die Rothenburger Altstadt zu einem besonderen Einkaufserlebnis ein: Wenn sich die mittelalterlichen Gassen im warmen Lichterglanz zeigen und Glühweinduft durch die Straßen zieht, öffnen zahlreiche Geschäfte in der Altstadt ihre Türen bis 22 Uhr. Ob Modeboutique, Schuhhaus, Juwelier, Chocolaterie oder traditionelle Bäckerei – überall warten besondere Angebote und kleine Überraschungen auf die Besucher. Informationen unter: stadtmarketing-rothenburg.de.

Teilnehmende Museen:

RothenburgMuseum: Klosterhof 5, rothenburgmuseum.de

Deutsches Weihnachtsmuseum: Herrngasse 1, weihnachtsmuseum.de

Historiengewölbe mit Staatsverlies: Lichthof Rathaus, meistertrunk.de

Vorteilsticket (ab sofort im RothenburgMuseum): 10 € pro Person (für alle Museen) · Kinder unter 18 Jahren frei. Gültig in allen teilnehmenden Museen.

Nachts im Museum, Fr. 21. November, 18 bis 22 Uhr, Rothenburg ob der Tauber, www.rothenburg.de