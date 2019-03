Lange Nacht der Museen in Stuttgart

× Erweitern Lange Nacht der Museen

Bei der »Langen Nacht der Museen« zeigt sich die Stuttgarter Kunst- und Kulturszene in all ihren Facetten. Am Samstag, den 23. März. feiert die lange Nacht der Museen ihr 20-jähriges Jubiläum. Museen, Galerien, Off-Spaces, historische Gebäude und Industriedenkmäler laden von 19 bis 2 Uhr zur nächtlichen Rundreise. Vielseitige Ausstellungen, aufregende Events und ausgelassene Partys locken Nachtschwärmer bis in den frühen Morgen zu bekannten und geheimen Orten der Stadt. Bus- und Bahn-Shuttles verbinden alle teilnehmenden Häuser zu einer spannenden Entdeckungstour.

Samstag, 23. März,19 Uhr, Stuttgart

