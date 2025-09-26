Le Vent Nous Portera, bis 7.10.25

Die Bilder der Ausstellung von Regine Richter sind von einem Song, einem Film und einem Gedicht inspiriert. Die Geschichte geht zurück auf Forough Farrokhzad, die bis heute von vielen Iranern verehrt wird. Sie wurde 1935 in Teheran geboren und starb 32-jährig bei einem Verkehrsunfall. Sie begann schon mit 17 Jahren, Gedichte voller Sinnlichkeit zu schreiben. Gleichzeitig war ihre Poesie eine Poesie des Protestes. Es waren Veröffentlichungen von intimen Wünschen und Sehnsüchten der Frauen. In eindrücklichen Bildern vermittelt Regine Richter die »volle Sinnlichkeit« und setzt sich mit Leben, Natur und Sterben auseinander, wobei die politische Dimension stets gegenwärtig bleibt.

bis Fr. 7. Oktober, Galerie Zero Arts Stuttgart, www.zeroarts-stuttgart.de