LEGO- steinstarke Sonderausstellung im Stadtmuseum Nürtingen

„Es war vor drei Jahren einfach zu schön“, lacht Museumsleiterin Angela Wagner-Gnan. Was sie meint, ist die LEGO- Ausstellung vor drei Jahren. Damals hatte sie schon die Ulmer Klötzlebauer als Ausstellungspartner gewinnen können und Rekordbesucher verzeichnet. „Kein Wunder,“ meint die Kulturwissenschaftlerin: „Eltern und Großeltern der Kinder von heute sind schon mit LEGO aufgewachsen.“

In diesem Jahr wurde der farbige Noppenstein 70 Jahre alt. Ein schöner Anlass um diesen LEGO-Erfolg noch einmal zu wiederholen. „Es war toll. Nicht nur die fertigen LEGO-Werke konnten damals im Museum bestaunt werden, sondern es wurde vor Ort ausgiebig gebaut und gespielt“, macht Angela Wagner-Gnan deutlich. Und so darf es in ihren Augen jetzt gern wieder sein, wenn am Sonntag, 1. Dezember, die Sonderausstellung „Grenzenlose Möglichkeiten mit LEGO“ beginnt.

Die Exponate wurden wieder von den Ulmer Klötzlebauer aufgebaut. „Das ist ein Zusammenschluss von mittlerweile 50 LEGO-Fans im Alter zwischen 14 und 70 Jahren.“ Udo und Ehefrau Martina King leben in Hülben und sind damit Nürtingen am nächsten. Von ihnen stammen die meisten Modelle. Das Spektrum reicht vom Nachbau einer mittelalterlichen Kathedrale bis zu futuristischen Starwars-Szenen. Auch Fantasy, wie beispielsweise Harry Potter, fehlt in der Ausstellung nicht.

Die meisten Modelle sind eigene Entwicklungen, sogenannte MOCs (my own creation). „Diese sind ausgetüftelt und in stundenlanger Kleinstarbeit entstanden“, erklärt Nürtingens Stadtmuseumsleiterin. Udo King hat eigens für die Stadt Nürtingen das Renaissancegebäude in LEGO nachgebaut. Dieses beherbergt heute das Nürtinger Stadtmuseum. „Darauf bin ich sehr stolz!“

Beachtliche Beiträge leisteten auch Marion Hummel mit ihrer „Asia Welt“ aus 25.000 LEGO-Steinen und Martin Stäbler mit seinen „Battle-Mech-Figuren. Alle Mitwirkenden haben zusammen in 677 Arbeitsstunden 134.774 Steine verbaut.

Inspiriert durch die Modelle der Ulmer Klötzlebauer, dürfen Besucher gern wieder selbst aktiv werden, wie Angela Wagner-Gnan noch mal deutlich signalisiert: „In der Ausstellung sind Spielecken integriert, für die Kleinsten gibt es DUPLO-Steine.“ Für einen Tag kann man sein LEGO-Bauwerk auf ein kleines Podest stellen und ein Selfie machen. Das bespielbare Piratenschiff, das manche vielleicht noch aus anderen Spielzeug-Ausstellung kennen, steht wieder für Abenteuer bereit.

„Diese Ausstellung regt zum kreativen Konstruieren und Spielen an und ist besonders für Familien mit spielbegeisterten Kindern geeignet“, informiert Wagner-Gnan. Und extra am zweiten Weihnachtsfeiertag hat das Stadtmuseum geöffnet. Das sei eine bewusste Entscheidung gewesen, denn am zweiten Weihnachtsfeiertag bräuchten die Kinder oft einen „Tapetenwechsel“.

Am Sonntag, 1. Dezember um 11 Uhr, ist Eröffnung mit den „Centershocks“ von der Bodelschwinghschule. Danach gehört das Museum für drei Monate den großen und kleinen Fans. Die Öffnungszeiten sind publikumsfreundlich auf Familien mit Kindern zugeschnitten: Dienstag bis Freitag von 14 bis 18 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertag von 10 bis 18 Uhr. Geschlossen ist nur am 24., 25. und 31. Dezember, am zweiten Weihnachtsfeiertag, am Neujahrstag und am Dreikönigstag ist geöffnet.

Kindergärten und Schulklassen dürfen sich auch für Vormittage anmelden. Und Wintergeburtstagskinder können, nach rechtzeitiger Anmeldung, ihre Geburtstagsgäste in die LEGO-Ausstellung einladen.

Alle Infos gibt es auch unter der Telefonnummer 07022 36334 sowie per Mail stadtmuseum@ntz.de und auch über die Homepage www.stadtmuseum-nuertingen.de .

Insgesamt ist es das dritte Mal, dass die bunten LEGO-Steine im Stadtmuseum zu Gast sind. 2006/2007 gab es die erste

Noppenstein-Ausstellung. Diese hatte knapp 8.000 Besucher.

Die „Ulmer Klötzlebauer“ waren dann erstmals im Winter 2016/2017 mit der Ausstellung „Stein auf Stein für Groß und Klein“ im Nürtinger Stadtmuseum. Diese Ausstellung lockte knapp 11.000 große und kleine Besucher ins Haus. Das Museumsteam betreute in diesen drei Monaten 32 Kindergartengruppen und 36 Kindergeburtstage. Hinzu kamen Einzelbesuche, oft in Familienverbänden. Da wurden an Sonn- und Feiertagen schon mal Spitzenwerte von 300 bis 500 Besuchen erreicht.

Schon immer, seit der ersten Weihnachtsausstellung im Winter 1992/1993 erfreuen sich die Spielzeug- und Abenteuerausstellungen des Stadtmuseums großer Beliebtheit. Kein einziger Winter wurde seither ausgelassen.

Zum 27. Mal präsentiert nun das Stadtmuseum eine Winterausstellung für Kinder und Familien.

Zum LEGO-Stein:

LEGO ist ein Baukastensystem, bei dem bunte Kunststoff-Klötzchen, Zahnräder, Figuren und andere Kleinteile zusammengesteckt werden, um davon Modelle von fast allen erdenklichen Dingen zu bauen. Das Wort Lego ist eine Abkürzung vom dänischen „leg godt“, zu Deutsch „spiel gut“.

Grundlage ist ein quadratischer Kunststoffstein mit einer Grundfläche von 7,8 x 7,8 mm. Erfunden hat ihn ein Kunstschreiner und Spielzeugmacher aus Billund/Dänemark namens Ole Kirk Christiansen.

1949 brachte die Firma erstmals Steine aus Kunststoff auf den Markt. Die ähnelten bereits den heutigen Lego-Steinen: farbige Quader aus Celluloseacetat, deren Oberseiten mit Noppen besetzt waren. Anders als heute war die Unterseite völlig hohl. Darum fielen größere Modelle in sich zusammen, es mangelte ihnen an Stabilität.

Nach längerem Experimentieren konnte man das Problem lösen. Auf der Unterseite der Steine wurden Röhren angebracht. Dieses Kupplungsprinzip ist bis heute die Grundlage des LEGO-Systems.

Dank der Noppen-Röhrchen-Verbindung besitzt der patentierte Stein genügend Klemmkraft für stabile Bauwerke. So wurden Systembaukästen möglich, und das „System LEGO“ weltweit zum Verkaufsschlager. Ergänzt wird das System bis heute durch eine Fülle von Spezialteilen.

Ein LEGO-Baustein mit 4 x 2 Noppen entspricht einem normalen Backstein im Maßstab eins zu sieben. Davon leiten sich die Größen fast aller anderen Elemente ab. Sogar LEGO-Technik-Verbinder sind mit diesem Grundstein kombinierbar, indem man sie in die Röhren auf der Unterseite steckt.

Interessante LEGO-Tatsachen:

92 LEGO-Elemente besitzt jeder Bundesbürger durchschnittlich.

Fünf Milliarden Minifiguren bevölkern unsere Welt und jedes Jahr kommen weitere 500 Millionen dazu.

In der LEGO-Fabrik in Billund (Dänemark) stellen fünf Mitarbeiter mit über 300 Spritzguss-Maschinen bis zu 105.000 LEGO-Elemente pro Stunde und ca. 55 Milliarden Elemente jährlich her.

LEGO ist seit 2014 der weltgrößte Spielzeughersteller (nach Umsatz) und hat damit den amerikanischen Spielzeugkonzern Mattel überholt.

LEGO ist bei YouTube die meistgesehene Marke.

Es gibt über 3.000 verschiedene LEGO-Elemente in über 200 verschiedenen Farben.

Allein mit sechs Standard LEGO-Steinen mit jeweils acht Knöpfen gibt es über 915 Millionen Kombinationsmöglichkeiten.

LEGO ist der größte Reifenhersteller der Welt, nach Stückzahlen und in Spielzeuggröße.