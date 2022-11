Leuchtende TraumpfaDe im Blüba Fantastische Atmosphäre

Bis zum 4. Dezember verwandelt sich das Blühende Barock bei Einbruch der Dunkelheit in ein leuchtendes Gesamtkunstwerk. Lichteffekte, Soundcollagen und Nebelschwaden machen den Schlosspark zum magischen Erlebnis. Bei einem gemütlichen Spaziergang können Besucher des Parks das Gelände in den Abendstunden noch einmal auf ganz neue Weise kennenlernen.

Wenn es dunkel wird, wird es normalerweise still im Blühenden Barock Ludwigsburg. Doch bis zum Saisonende am 4. Dezember verwandelt sich der Schlosspark stattdessen in einen leuchtenden Traumpfad, der mit stimmungsvollen Illuminationen alle in seinen Bann zieht. Viele visuelle Überraschungen verwandeln das Blüba in ein Gesamtkunstwerk und bringen das Publikum zum Sehen, Hören und Staunen. Vom Aussichtspunkt auf der Nordseite des Schlosses ausgehend, mit Blick zum Schloss Favorite, wird ein etwa 1,5 km langer Weg ganz neu inszeniert. Der barrierefreie Einbahnweg geht über die Barocke Broderie im Nordgarten durch die Kürbisausstellung. Auch diese ist illuminiert und bietet im Dunkeln nun ganz neue Sichtweisen. Auch die Öffnungszeiten von einigen gastronomischen Angeboten verlängern sich bis 21 Uhr.

Der Pfad windet sich durch den unteren Ostgarten und die Vogelvoliere bis in den oberen Ostgarten. Es geht vorbei am Historischen Aquädukt des Parkcafés zum Historischen Weinberg und dem Schüsselesee und dann entlang der Platanenallee zurück zum Eingang am Hinteren Schlosshof. So haben die Besucher den Park noch nie gesehen! Das BlüBa wirkt geheimnisvoll und raffinierte Inszenierungen von Licht, Soundcollagen und anderen Effekten wie aufziehendem Nebel oder schimmernden Seifenblasen machen den Schlosspark zur magischen Traumwelt. Die zum Teil beleuchteten Kürbisse der Kürbisausstellung erinnern dabei an fantastische Wesen. Die Leuchtenden Traumpfade sind ein Ereignis für die ganze Familie. Bei einem Glas Sekt oder Limonade, mit einem Imbiss in der Hand, können sich die Besucher überraschen, lassen, was sie auf dem Rundweg durch die nächtliche Ausstellung an der nächsten Ecke erwartet.

Leuchtende Traumpfade

bis So. 4. Dezember, täglich ab Einbruch der Dunkelheit

bis 21.30 Uhr, Blühendes Barock, Ludwigsburg,

alle Infos: www.blueba.de