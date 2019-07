Gemütliche neue Liegebänke an den Plochinger Streuobstwiesen und am Feldrand – traumhafte Ausblicke inklusive

Streuobstwiesen sind im Neckartal und im Albvorland als Kulturlandschaft charakteristisch. Auch in Plochingen ziehen sich die Baumwiesen die Hänge empor und stellen wertvolle Biotope dar, die für Mensch und Tier wichtige ökologische Funktionen aufweisen. Sie prägen unser Landschaftsbild und dienen als wichtige Frischluftentstehungsgebiete. Ebenso wichtig sind sie für die Tierwelt und den Artenschutz: in ihrer vielfältigen Struktur bieten sie einer Vielzahl von Pflanzen und Tieren einen Lebensraum. Hier finden sich seltene und gefährdete Vogelarten ebenso wie Wildbienen, Käfer und Schmetterlinge. In den oft noch vorhandenen alten Trockenmauern – Relikten aus der Zeit des Plochinger Weinbaus – siedeln Kleinlebewesen wie Eidechsen und Blindschleichen. Gleichzeitig sind sie Naherholungsgebiet für Plochinger und Besucher, laden Sie doch zum Wandern, Spazieren oder einfach nur Verweilen ein.

„Plochinger Apfel“ wächst nun auch wieder in Plochingen

Die Baumwiesenbestände wurden kürzlich durch rund 40 Apfelbäumchen der alten Sorte „Plochinger Apfel“, einer in unserer Gegend heimischen Luikenart, angereichert. Etwa die Hälfte wurde auf städtischen Grundstücken am Hermannsberg, in der Pfaffenhalde, im Gewann Lehren und auf der Obstbaumwiese im Bruckenwasen eingepflanzt, die andere Hälfte konnte von privaten Plochinger Stücklesbesitzern erworben werden. Zu verdanken ist die Rückkehr des Plochinger Apfels dem Bauhofleiter Christian Sachs, der die alte Plochinger Sorte im vergangenen Herbst in Dettingen-Erms am Rand des Biosphärengebiets Schwäbische Alb entdeckte. Mit Genehmigung des Eigentümers, der Gemeinde Dettingen, schnitt er Reiser, die in einer Baumschule auf eine Unterlage aufgepfropft wurden und inzwischen zu schönen Jungbäumen herangewachsen sind.

Streuobstwiesen erleben und genießen

„Wir möchten die Plochinger Landschaftsräume den Bewohnern und Besuchern näher bringen, dazu haben wir diverse Rundwanderungen ausgearbeitet, die natürlich auch durch die Streuobstwiesen führen“, erklärt Susanne Martin, Leiterin Kultur und Tourismus in Plochingen. Ein besonders aussichtsreicher Rundweg durch Feld, Wald und Wiesen ist „Die Plochinger Panoramaroute“. Wanderer können sich im Verlauf der Strecke neuerdings über Relaxliegen freuen, die zu einer kleinen Pause und dem Genuss der Aussicht einladen. Die geschwungenen Holzliegen wurden von Menschen mit und ohne Behinderung in den Werkstätten der Stiftung Lebenshilfe im Zollernalbkreis hergestellt. Drei solcher Liegen laden nun zu einer entspannten Auszeit vom Alltag ein: eine steht in der Verlängerung der Lisztstraße unterhalb der Obstbäume mit Blick auf Plochingen und die Schwäbische Alb, eine am Jakobswegplätzle nahe des Waldrands am Hermannsberg und eine unterhalb des Neubaugebiets Stumpenhof mit Weitblick über Felder und Alb. Die Beschreibung der Wanderrouten ist über die Homepage www.plochingen.de abrufbar oder in der PlochingenInfo erhältlich.