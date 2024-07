Limesmuseum Aalen feiert den 60. Geburtstag

Das größte Museum am Limes in Süddeutschland, das Limesmuseum Aalen feiert in diesem Jahr seinen 60. Geburtstag mit einem Festwochenende im September. Und die Geburtstagsparty steigt sogar bei freiem Eintritt. Höhepunkt ist der Archäologische Experimentiertag am Sonntag, 29. September mit einem Mitmachprogramm für die ganze Familie. Sowohl im Museum als auch im Kastellgelände entführen bekannte Archäotechniker, Museumspädagogen und Experimentalgruppen aus ganz Süddeutschland in den römischen Alltag vor über 1.800 Jahren am Limes.

Das Museum und der Archäologische Park verwandeln sich in ein archäologisches Experimentierfeld mit römischen und alamannischen Handwerkern, Soldaten und tierischen Besuchern.

Am Mittwoch, 4. und am Donnerstag, 5. September, ab 14 Uhr lädt das Museum Kinder ab sechs Jahren zu einem bunten Streifzug durch die Welt der Römer ein. Bei verschiedenen Aktionen können handwerkliche und kreative Fertigkeiten kennen-gelernt und ausprobiert werden. Die selbst angefertigten Schätze dürfen dann selbstverständlich mit nach Hause genommen werden. Eine Anmeldung ist bis zwei Tage vor der Veranstaltung im Museum möglich. Entweder telefonisch unter der 07361 528287-0 oder per Mail an limesmuseum@aalen.de. Der Eintritt beträgt 6 Euro inclusive Materialkosten.

Auch der Tag des offenen Denkmals am 8. September ist ganz dem Jubiläum des Hauses gewidmet. Sechs Jahrzehnte Museum, das heißt auch sechs Jahrzehnte Geschichtsvermittlung. Die Besucher sollen zum Nachdenken über die in vielen Kino- oder Dokumentarfilme schon gestellte Frage an-geregt werden: Was haben die Römer mit uns zu tun?

Wie das Experimentemuseum explorhino und das Besucherbergwerk Tiefer Stollen öffnet auch das Limesmuseum am Samstag, 16. November, bei »Nachts im Museum« von 18 bis um 23 Uhr für Besucherinnen und Besucher seine Pforten. Jedes der beteiligten Museen legt für diese Museumsnacht ein ganz spezielles Programm auf, um seine Themen in Szene zu setzen.

Das Limesmuseum Aalen ist ein Zweigmuseum des Archäolo-gischen Landesmuseums und eines der bedeutendsten Römermuseen in Deutschland. Es befindet sich auf dem Gelände des ehemals größten römischen Reiterkastells nördlich der Alpen.

1964 als kleines Vitrinenmuseum gebaut, ist das Limesmuseum stetig weiterentwickelt worden, letztmalig wurde die Dauerausstellung von August 2016 bis Mai 2019 völlig neu konzipiert und das Gebäude energetisch ertüchtigt. Die Ausstellung »Das römische Aalen – Militärbasis am Limes« präsentiert audiovisuell sieben Charaktere, die im römischen Aalen gelebt haben könnten. Im Obergeschoss wird das UNESCO-Welterbe »Grenzen des Römischen Reiches« in einer Dauerausstellung präsentiert.

2005 wurde der Obergermanisch-Raetische Limes zum UNESCO-Welterbe ernannt.

Limesmuseum Aalen, St. Johannstraße 5, 73430 Aalen,

Fon: 07361-528287-0, limesmuseum@aalen.de

alle Infos, Tickets & Termine www.limesmuseum.de