23. Literaturtage Ansbach – Literaturstars & Neuentdeckungen

Literaturfreunde dürfen sich vom 3. bis zum 10. November auf ein hochkarätiges Programm freuen: Literaturstars und aufregende Neuentdeckungen − unterhaltsam, spannend, poetisch und aktuell.

Mit der Wutrede einer Mutter eröffnet Anke Stelling am 3. November die LesArt in Ansbach. Ihr Roman »Schäfchen im Trockenen« erzählt von der Kündigung der Wohnung einer Berliner Künstlerfamilie und sorgt für Diskussionsstoff. Anke Stelling nimmt das neoliberale Mantra, jeder sei seines Glückes Schmied, in ihrem vielbeachteten Gegenwartsroman auseinander.

Verleihung des Planeten-Literaturpreises

Zur Platen-Literaturpreis-Verleihung werden der kosmopolitische Dichter und diesjährige Preisträger Joachim Sartorius sowie Gerasimos Bekas erwartet. Publikumsliebling Vea Kaiser, die bei Lesungen mit ihrem temperamentvollen Wesen begeistert, erzählt in ihrem Roman »Rückwärtswalzer« von drei Schwestern, die ein Geheimnis wahren. Eine grandiose Road Novel voller Witz, Verve und Herzenswärme. Literaturstar Saša Stanišić, der mit dem Deutschen Buchpreis 2019 ausgezeichnet wurde, schreibt und erzählt in seinem wohl persönlichsten Buch »Herkunft« über seine Heimaten.

Axel Hackes Lesungen sind Unikate, jeden Abend entsteht ein neues kleines Lese-Kunstwerk, in dem alles drin ist, das Heitere, das Philosophische, das brüllend Lustige und auch das Überraschende. Sein neues Buch »Wozu wir da sind« ist natürlich ebenfalls mit dabei.

Interessante Gäste im LesArt Studio

Im LesArt Studio am 8. November sind gleich zwei Autorinnen zu Gast: Helene Bukowski hat mit »Milchzähne« einen atemberaubenden Debütroman von so zeitloser Gültigkeit wie brisanter Aktualität geschrieben. In »Marzahn, mon amour« erzählt Katja Oskamp, wie aus einer preisgekrönten Autorin eine Fußpflegerin mit Sinn für Poesie wurde.

Ansbach feiert das Fontane-Jubiläum mit einer Lesung im festlichen Galerie-Saal der Residenz: Christine von Brühl zeigt in faszinierenden Porträts die Welt der Frauen in Fontanes Leben und Werk. Die Literarische Matinee mit den Germanisten Christoph Grube und Gunnar Och begibt sich auf die Spuren deutscher Dichter in Italien: »Bella Sicilia« – ein kontrastreiches literarisches Panorama Siziliens.

LesArt: 23. Literaturtage Ansbach

So. 3. bis So. 10. November

Ansbach, www.ansbach.de