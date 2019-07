Living Art unter der Pyramide: Illusionen vom Verschmelzen mit der Natur und Natur

Jörg Düsterwald mit Model Verena

Die Sommer-Ausstellung in der Kreissparkasse Heilbronn zeigt Arbeiten des Bodypainting-Künstlers Jörg Düsterwald.

Den Besucher erwartet eine erfrischende Schau, die Erstaunliches bereithält. Die Gäste der Vernissage erlebten einen nahbaren Künstler, der vor etwa 25 Jahren vom Bodypainting "infiziert" wurde. Es sei nicht immer einfach gewesen, räumte Jörg Düsterwald, 1963 in Hehlen (Niedersachsen) geboren, ein und fügte hinzu: "Ich habe alle Zeiten durchlebt." Auch Zeiten, in denen er Fernseher und Auto verkaufen musste, ein Job an der Tankstelle ihn über Wasser hielt. Aber: Die Kunst - und vor allem das Bodypainting sei nun einmal seine Leidenschaft.

Neue Sichtweisen

In Hochglanzfotografien werden die Ergebnisse der Body-Art festgehalten und so zu einem zweiten, einem dauerhaften Kunstwerk. Jörg Düsterwald schafft mit vielen seiner Arbeiten neue Sichtweisen und erstaunliche Perspektiven auf Mensch und Natur. Auch in der Kreissparkasse Heilbronn und auf dem Bundesgartenschaugelände Heilbronn sind einige seiner jüngsten Arbeiten entstanden.

Jörg Düsterwald Ein Werk aus der "Nature Art"-Reihe von Jörg Düsterwald

Die Ausstellung bietet einen Querschnitt der Arbeiten des Hamelners, der unter dem Namen "DEWALDO" zu den bekanntesten Body-Art-Künstlern wurde. In den letzten zwei Jahren entstand etwa das Themen Nature Art, bei dem die bemalten Körper eins zu werden scheinen mit der Natur. Und Special Art. Hier wurden Fotos der Bodypainting-Kunstwerk

Jörg Düsterwald Eines der Werke, das auf der Buga entstand

e per Druckverfahren erst auf Leinwand hergestellt, dann in akribischer Detailarbeit mit Acryl-Lackfarbe von Jörg Düsterwald bearbeitet.

Nicht ohne Stolz befand der Künstler zum Abschluss seiner Begrüßungsrede mit einer ausladenden Geste: "Ich finde es ganz toll, was uns hier gelungen ist. Das muss ich jetzt mal sagen." Das Publikum war absolut seiner Meinung.

Live-Performances

Die Ausstellung, die bis zum 15. September "Unter der Pyramide" in der Kreissparkasse Heilbronn zu sehen ist, wird von einem Veranstaltungsprogramm begleitet, das ebenso wie die Schau selber kostenfrei ist. So wird es etwa am Sonntag, 28. Juli 2019, von 13 bis 17 Uhr Live-Performances mit Jörg Düsterwald geben, der bereits mit zahlreichen nationalen und internationalen Preisen ausgezeichnet wurde.

Living Art unter der Pyramide: Illusionen vom Verschmelzen mit der Natur und Natur Schon bei der Vernissage gab es viele Komplimente für den Künstler.

Am Freitag, 9. August, wird von 18.30 Uhr bis 23.00 Uhr, in der Kreissparkasse Heilbronn eine ART-Party gefeiert – bei Cocktails und Live-Musik. Weitere Veranstaltungen sind ein Werkstatt-Gespräch mit dem Künstler am 22. August 2019 sowie Führungen am 25. August und 15. September 2019. Die Finissage mit Künstlergesprächen findet am 15. September, von 13.00 bis 17.00 Uhr, statt.

Ausstellungszeitraum ist vom 26. Juli bis 15. September 2019. Montag bis Freitag von 9.00 bis 17.30 Uhr, Donnerstag von 9.00 - 18 Uhr und Sonntag von 13.00 – 17.00 Uhr. Der Eintritt ist frei. Alle Infos zur Ausstellung mit Bildergalerien, Videos und Ticketbestellung unter

www.ksk-hn.de/livingart