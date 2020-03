Lukas Bärfuss liest am 25.3. in Bad Mergentheim

In zugleich sinnlicher wie analytischer Sprache gehen die Erzählungen des frisch gekürten Büchner-Preisträgers Lukas Bärfuss der Liebe und dem Begehren nach. Diese beiden Elemente in all ihren Spielarten sind die Fluchtpunkte in diesen Erzählungen. Bärfuss zeichnet mit seinen Geschichten eine Kartographie der Passionen.

Lesung mit Lukas Bärfuss

Mi. 25. März, 19.30 Uhr

Deutschordensmuseum Bad Mergentheim, www.deutschordensmuseum.de