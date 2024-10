Magisches Erlebnis: Traumpfade im BlüBa

Der Herbst begeistert mit seinem wunderschönen Licht, doch wenn die Sonne untergeht, wird es im Blühenden Barock Ludwigsburg seit dem 26. Oktober noch einmal richtig zauberhaft und leuchtend. Denn bis einschließlich 1. Dezember begeistern dort die Leuchtenden Traumpfade mit Licht-Projektionen, Lasereffekten und akustischen Collagen.

Los geht es täglich ab Einbruch der Dunkelheit, dann können die Besucherinnen und Besucher – beginnend an der Platanenallee zum Schüsselesee – einen illuminierten Pfad durch das Blühende Barock beschreiten. Bis 21.30 Uhr erleben sie so eine magische Welt auf rund 2,5 Kilometern Länge.

In diesem Jahr werden noch mehr Lichtinstallationen den Park schmücken und erstmals ist auch ein Teil des Märchengartens integriert. Mit glitzernden Lichtern und bunten Projektionen werden so große Teile des Schlossgartens zu einem einzigartigen Erlebnis – auch die märchenhafte Emichsburg wird erstrahlen. Zahlreiche Spots laden ein, einzigartige Fotos oder Videos zu machen. Im unteren Ostgarten lädt eine Schweizer Lounge mit Alpenflair zum Verweilen ein und auch andere Gastro-Angebote haben – je nach Witterung – länger geöffnet. Dort kann man auch die Kürbisausstellung in teilweise beleuchteter Form entdecken – passend zu Halloween und den düsteren Herbsttagen. Ein großes Event Programm mit vielen interessanten Specials unter anderem dem schaurig-schönen Grusel-Gewusel und mitreißenden Feuershows begeistern die Besucher.

Mit einem leckeren Imbiss, duftenden gebrannten Kürbiskernen oder einem Glas Kürbissekt der perfekte Ausflug fürs erste Date oder auch gemeinsam mit Familie und Freunden.

Special Events bei den Traumpfaden:

bis 1. Dezember: Schwarzlichtspiele in der Aktionsscheune

8. bis 10. November: Schwarz-Licht-Pit-Pat (16 Bahnen im Park verteilt)

15. bis 17. November: Grusel-Gewusel

22. bis 24. November: Neon-Leucht-Gestalten-Walking-Acts

29. November bis 1. Dezember: Feuershows

Leuchtende Traumpfade

bis So. 1. Dezember, täglich bis 21.30 Uhr, Blühendes Barock, Ludwigsburg,

www.blueba.de