»Maler des Lichts« - bis 12.05.19 in Neuenstadt am Kocher

× Erweitern Foto: Otto Flechtenmacher Herbststimmung Herbststimmung Kalkögel

Das Museum im Schafstall zeigt in einer Retrospektive über 150 Ölbilder aus Otto Wolfgang Flechtenmachers Nachlass. Der österreichische Landschaftsmaler verstarb vor 37 Jahren in Mösern/Tirol. Seine Ausstellungen, die u.a. in Hamburg, Aachen, Wien und Venedig stattfanden, brachten ihm große Anerkennung als Landschaftsmaler ein. Im Fokus seiner Arbeiten steht das Hochgebirge, das er bei seinen Aufenthalten in der Schweiz und Österreich immer wieder zu den verschiedensten Jahres- oder Tageszeiten malte. Besonders faszinierte ihn das schneebedeckte Hochgebirge der Tiroler Alpen bei Sonnenaufgang. Da er gerne das natürliche Licht des Morgens in seinen Gemälden einfing, nannte man ihn auch »Maler des Morgenlichts«.

Bis 12.05.19, Museum im Schafstall,

Cleversulzbacher Str. 1, Neuenstadt am Kocher

www.museum-im-schafstall.de