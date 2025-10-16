Marvel-Ausstellung in Ludwigsburg: Ein lebender Comic

Morgen ist es endlich soweit, ab dem 17. Oktober öffnet sich die faszinierende Welt der Superhelden für Besucher in Süddeutschland. Die international gefeierte Ausstellung „Marvel: Die Ausstellung – Universe of Super Heroes“ gastiert in den urbanharbor │ MM Studios Ludwigsburg – und ist damit erstmals im Ländle zu erleben.

Geboten wird eine epische und immersive Reise durch über 85 Jahre Marvel-Geschichte mit exklusiven Einblicken hinter die Kulissen, mehr als 200 seltenen Exponaten und spektakulären Fotospots. Die Welt von Spider-Man, Doctor Strange, den Avengers und vielen weiteren Marvel-Helden wird eindrucksvoll zum Leben erweckt. Ein Highlight für Comic-Fans, Superhelden-Begeisterte und alle, die epische Welten und fesselnde Geschichten schätzen.

× Erweitern Foto: Kati Auerswald Die Ausstellungsmacher Patrick A. Reed und Tobias Kunz (v.l.n.r)

Die Ausstellung, die in den USA bereits fast eine Million Besucher verzeichnete, bringt Ikonen wie Spider-Man, Captain America, Thor und Black Panther erstmals nach Ludwigsburg. Sie führt durch die Entwicklung des Marvel-Universums – von den ersten Comics bis zu den heutigen Blockbuster-Filmen und -Serien.

Begehbare Kulissen, interaktive Elemente und ein immersives Sounddesign sorgen für ein intensives Erlebnis. So können die Besucher mit The Thing einen Kaffee genießen, mit Ms. Marvel und Hulk auf Tuchfühlung gehen oder in einer interaktiven Spielstation selbst zu Ironman werden. Zugleich ist die Ausstellung eine Hommage an kreative Köpfe wie Stan Lee, Jack Kirby und Steve Ditko, die das Fundament für das vielfältige Marvel-Universum legten. Auch ihnen kann man bei der Erstellung eines Comic-Hefts über die Schulter blicken.

Zu sehen sind über 200 originale und seltene Ausstellungsstücke – darunter echte Kostüme aus den Marvel-Blockbustern, Requisiten und Zeichnungen aus den Anfängen in den 1940er-Jahren bis zur Gegenwart. Thematisiert wird nicht nur der kulturelle Einfluss der Superhelden auf die globale Popkultur, sondern auch die Geschichten hinter Figuren wie Captain America oder Captain Marvel.

Highlights der Ausstellung sind unter anderem die geheimnisvolle Spiegeldimension von Doctor Strange sowie lebensgroße Figuren von Black Panther, Spider-Man oder Hulk – ideal für eindrucksvolle Selfies und Erinnerungsfotos.