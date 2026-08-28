Mein Körper ist ein Hinterland in Mosbach

Als Ergebnis eines Aufenthalts im SAW Center (Ottawa, Kanada) in Zusammenarbeit mit der französischen Botschaft untersucht Emmanuel Henninger in dieser Ausstellung die Beziehung zwischen Körper, Territorium und Protest. Anhand einer Reihe von Forschungszeichnungen verbindet der Künstler die Umweltkämpfe rund um das Atomkraftwerk Chalk River (Ontario) mit den Mobilisierungen gegen das Tesla-Werk in Grünheide oder den Auseinandersetzungen in Lützerath in Deutschland. Der Körper wird zu einem Ort des Widerstands, zu einem zugleich intimen und politischen Territorium. Seine Arbeiten bewegen sich an der Schnittstelle von Kunst und Protest.

20. September bis 31. Oktober, Altes Schlachthaus, Mosbach

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