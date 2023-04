Midissage concertant – Weltweite Live-Premiere in Künzelsau

Seit 3. April ist die Ausstellung „Für Freiheit und Republik! – Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold im Kampf für die Demokratie 1924-1933“ in der Sparkasse in Künzelsau zu sehen.

Die Ausstellung der „Gedenkstätte Deutscher Widerstand“ wird von der Initiative DemHOKratie präsentiert, die von der Kulturstiftung Hohenlohe verantwortet wird. Am Donnerstag, 4. Mai findet dazu um 18 Uhr im Kundenfoyer der Sparkasse eine „Midissage concertant“ statt. Dabei wird der Berliner Historiker Carl-Leo von Hohenthal in die Ausstellung einführen. Er ist Experte für die Weimarer Republik und insbesondere auch für die Reichsbanner-Bewegung. Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Bund der republikanischen Kriegsteilnehmer e.V., wird nach den schweren politischen Unruhen des Jahres 1923 als parteiübergreifende Organisation zum Schutz der Weimarer Republik gegründet. Der Verband will eine demokratische und republikanische Staatsgesinnung in der Bevölkerung verankern. Erklärtes Ziel ist die Festigung der Republik und die Achtung der Verfassung. Schnell entwickelt sich das Reichsbanner zu einer Massenorganisation mit bis zu drei Millionen Mitgliedern. Nach dem Wahlerfolg der Nationalsozialisten 1930 verstärkt das Reichsbanner seinen Einsatz gegen die nationalsozialistische Gewalt und schließt sich Ende 1931 mit Gewerkschaften, SPD und Arbeitersportorganisationen zur Eisernen Front zusammen. Doch mit der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler am 30. Januar 1933 ist die Niederlage der Republikaner besiegelt. Das Reichsbanner wird verboten, seine Aktivisten werden verfolgt, inhaftiert und ins Exil getrieben.

Den konzertanten Teil der Veranstaltung bildet eine Live-Premiere. Vibraphonist Oli Bott präsentiert zum ersten Mal mit seinem Ensemble das Programm „Das Deutschlandlied“. Zur 17. Bundesversammlung im Februar 2022 hat der Deutsche Bundestag eine CD mit Kompositionen von Oli Bott publiziert. Bott wurde eingeladen, aus Anlass des 100-jährigen Jubiläums der Erklärung des Deutschlandliedes zur Nationalhymne durch Reichspräsident Friedrich Ebert im Jahre 1922 in einer Folge von Kompositionen die Geschichte des Deutschlandliedes zu begleiten, es einzubetten in die Folge vorhergehender, begleitender oder konkurrierender Hymnen bis hin zur „Europahymne“ unserer Tage.

Zusammen mit seinem Jazz-Ensemble, mit Markus Stockhausen (Trompete), Anna Carewe (Cello), Oliver Potratz (Bass) und Eric Schaefer (Drums) spielt Oli Bott am Vibraphone seine Kompositionen und Arrangements, die über die Hymne von Joseph Haydn hinaus Melodien der Theresienstädter Komponisten, von Kurt Eisler oder Ludwig van Beethoven aufgreifen und variieren und auf diese Weise die wechselvolle Geschichte Deutschlands der letzten 100 Jahre reflektieren. In Künzelsau wird dieses einstündige Programm weltweit zum ersten Mal live zu hören sein. Die Teilnahme ist kostenlos, das Platzangebot jedoch begrenzt. Die Kulturstiftung Hohenlohe bittet um eine Anmeldung per Email an demokratie@hohenlohekreis.de oder per Telefon über 07940-18 348. Weitere Informationen zur Musik finden sich unter: www.dasdeutschlandlied.de