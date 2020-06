Mit dem Kopf durch die Geschichte

Was der Mensch auf seinem Kopf trägt, setzt Zeichen: Die Pickelhaube zeugt von Macht, die Cloche von Stil, der Zylinder von Stand, der Heckerhut von Haltung, das Kopftuch von Moral. Aber stimmt das? Die Ausstellung »Hut ab!« gibt Einblicke in ein kompliziertes und widersprüchliches Zeichensystem. Sie führt durch Zeiten, in denen Kleidung ohne Kopfbedeckung nicht vollständig war, und zeigt, welche Kopfsachen inzwischen umstritten sind.

Die Schau präsentiert Hüte aus Alltag, Politik und Beruf ebenso wie die Bedeckungen berühmter Köpfe wie Schiller, Heidegger oder Heuss. Sie beschäftigt sich mit der Symbolik und den Geschichten von Kopfbedeckungen - als Ausdruck dessen, wie Menschen gesehen werden wollen und sollen. Jede Vitrine greift eine Zeit oder ein Thema auf und zeigt züchtige, martialische, provozierende, intellektuelle oder modische Kopfbedeckungen. Um manche - wie das islamisch Kopftuch - wurde und wird gestritten. Andere stehen für Kritik, wie der »Pussyhat«. Und Hutmode kann auch Auslöser einer mächtigen Bewegung werden. Eine Kopfbedeckung kann ebenso stark mit der eigenen Identität verwoben sein und als Ausdruck dessen dienen, wie Menschen gesehen werden wollen und sollen. Dabei versucht die Ausstellung auf die Symbolik und Bedeutung der einzelnen Kopfbedeckungen einzugehen, darüber zu reflektieren und diese gesellschaftlich sowie geschichtlich einzuordnen. Noch bis zum 2. August lässt sich im Haus der Geschichte in Stuttgart die Ausstellung besuchen.

Haus der Geschichte, Konrad-Adenauer-Straße, 70173 Stuttgart

Öffnungszeiten: Dienstag-Sonntag von 10 bis 18 Uhr, Donnerstag von 10-21 Uhr, www.hdgbw.de