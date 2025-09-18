Mit MORITZ zur neuen Marvel Ausstellung in Ludwigsburg

Das ist ein Paukenschlag: Ab 17. Oktober können Besucher in die faszinierende Welt ihrer Superhelden eintauchen, denn dann ist die weltweit gefeierte Erfolgsschau „Marvel: Die Ausstellung – Universe of Super Heroes” zu Gast im urbanharbor │ MM Studios Ludwigsburg und damit erstmals in Süddeutschland!

Hier kann man sich auf eine epische Reise durch über 85 Jahre Marvel Geschichte freuen! Die Ausstellung bietet exklusive Einblicke hinter die Kulissen, über 200 seltene Exponate und spektakuläre Fotospots. Die Welt von Spider-Man, Doctor Strange, den Avengers und vielen weiteren Helden wird hier lebendig – ein absolutes Muss für Comic-Fans, Superhelden-Begeisterte und alle, die gerne in epische Welten eintauchen und fesselnde Geschichten lieben!

MORITZ Leser-Aktion: Mit MORITZ zur Marvel-Ausstellung

ALL-OVER FLEX-TICKET/Geschenktickets zum Sonderpreis für MORITZ-Leser

All-Over Flex-/Geschenktickets sind das Richtige für alle, die flexibel bleiben oder Tickets verschenken wollen. Damit ist der Besuch der Ausstellung an jedem Tag nach Wahl, so lange die Ausstellung läuft, ohne Vorreservierung oder Uhrzeitbindung möglich. Die Tickets gibt es nur in begrenzter Anzahl.

Nur bei MORITZ gibt´s limitierte Flextickets zum Sonderpreis von 28 € anstatt dem regulären Preis von 34 €.

Hier geht es zu den Tickets.

Über die Ausstellung

Mit Spider-Man, Captain America, Thor und Black Panther kommen die Marvel Superhelden erstmals nach Ludwigsburg. Die Blockbuster-Ausstellung, die in den USA bereits fast eine Million Eintritte verzeichnen konnte, nimmt die Besucher mit auf eine Reise durch mehr als 85 Jahre Marvel Geschichte – von den ersten Comics bis zu den spektakulären Blockbuster-Filmen und -Serien.

Begehbare Kulissen, interaktive Elemente und ein immersives Sound-Erlebnis – hier erwacht die Comic-Welt zum Leben. Neben diesen Attraktionen versteht sich die Ausstellung nicht zuletzt als Hommage an kreative Köpfe wie Stan Lee, Jack Kirby und Steve Ditko, deren Schöpfungen den Grundstein legten für die endlos wachsenden und sich verzweigenden Geschichten im Marvel Universum, wie wir es heute kennen.

In „Marvel: Die Ausstellung – Universe of Super Heroes” sind mehr als 200 seltene und originale Ausstellungsobjekte zu entdecken – darunter echte Kostüme, Originalrequisiten und Original-zeichnungen von den Ursprüngen des Marvel Universums im New York der 1940er Jahre bis in die Gegenwart. Die Ausstellung zeigt den enormen Einfluss der Superhelden auf die globale Popkultur und enthüllt gleichzeitig die Geschichten hinter einzelnen Figuren wie Captain America oder Captain Marvel. Beim Rundgang können sich die Besucher durch die geheimnisvolle Spiegeldimension von Doctor Strange tasten oder neben lebensgroßen Figuren ihrer Lieblingshelden wie Black Panther, Spider-Man oder Hulk für ein Selfie posieren.

Highlights der Ausstellung sind unter anderem:

Originalkostüme von Iron Man (Iron Man 2, 2010), Loki (The Avengers, 2012) und Captain Marvel (The Marvels, 2023)

Authentische Filmrequisiten aus den Marvel Studios, u.a. Thors Hammer Mjölnir (Thor: Love and Thunder, 2023), Captain Americas Schild (The Falcon and Winter Soldier, 2021) und Thanos’ Infinity Gauntlet (Avengers: Infinity War, 2018)

Historische Schätze, wie eine Ausgabe des 1939 veröffentlichten Marvel Comics #1

Ausstellungsinformationen

„Marvel: Die Ausstellung – Universe of Super Heroes”

Ausstellungszeitraum: Ab 17. Oktober 2025 – Nur für kurze Zeit!

Öffnungszeiten: Di., Mi, So. & Feiertage 10 bis 18 Uhr, Do., Fr. & Sa. 10 bis 20 Uhr

Wo: urbanharbor │ MM Studios Groenerstraße 31, 71636 Ludwigsburg