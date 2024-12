Mit Theaterzeit durch den Advent und ins Neue Jahr

In diesem Advent sowie rund um die Jahreswende steht am Theater der Stadt Aalen die Zeit im Mittelpunkt. Denn im Weihnachtsstück »Momo« kämpft die gleichnamige Heldin dafür, den Menschen ihre Zeit zurückzugeben. Die wurde ihnen von den Grauen Herren der Zeitsparkasse abgerungen, indem sie alle davon überzeugten, von freundlichen Interaktionen mit anderen Menschen abzulassen. Allein Momo kann sich ihrem Einfluss entziehen und wagt sich gemeinsam mit der Schildkröte Kassiopeia daran, die Menschen von den Grauen Herren zu befreien. Auch, wenn Michael Endes »Momo« bereits 50 Jahre alt ist, ist die Geschichte für Regisseur Tonio Kleinknecht zeitlos: Für ihn hat die darin enthaltene Mahnung, einander Gehör und Zeit zu schenken, nichts an Aktualität verloren, sie sei sogar heute vielleicht wichtiger denn je. Die musikalische Inszenierung wird noch bis zum 29. Dezember im Theatersaal im KulturBahnhof gespielt und ist für Menschen ab sechs Jahren geeignet. Für Cora Hübsch, die Protagonistin von Ildikó von Kürthys »Mondscheintarif«, kann die Zeit gar nicht schnell genug vergehen. Denn sie wartet sehnsüchtig auf den Anruf von Daniel. Während Cora auf seinen Anruf wartet, erzählt sie von ihren bisherigen Dates, bei denen sie alles durchgeplant hatte, um so lässig wie möglich zu wirken. Selbst, als es immer später wird, hält sie an diesen Regeln fest und ruft Daniel nicht von sich aus an. Eine Situation, wie sie – laut Regisseur Julius Max Ferstl – schon viele Menschen erlebt haben. Und so steht für ihn, neben dem Wunsch, dass das Publikum einen unterhaltsamen Abend erlebt, vor allem die Frage im Mittelpunkt, wie viel wahres Ich beim Dating möglich und nötig ist. Das kurzweilige Ein-Frau-Stück mit Alice Katharina Schmidt ist noch bis zum 10. Januar im Alten Rathaus zu sehen, davon eine Vorstellung am Silvesterabend. An Silvester wird außerdem Shakespeares »Hamlet« (noch bis zum 25. Januar) gespielt. Außerdem kommen im Januar noch einmal »Corpus Delicti« und zwei Vorstellungen des Mitmachtheaterstücks »Elmar«.

Expand Foto:Peter Schilpf

