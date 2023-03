Mitmach-Ausstellung »GIB STOFF!« in Heilbronn

Jeder hat sie – jeder will sie! Textilien sind für den heutigen Alltag unverzichtbar: vom Strickpullover über Filz bis zum feinen Gewirke. Wie vielfältig die Facetten des Textilen sind, zeigt die Ausstellung an zehn Mitmach-Stationen: Der »rote Faden« – wie werden Textilien hergestellt? – knüpft auch an brisante Themen an: So informiert die Präsentation über die Risiken der heutigen Textilproduktion. Der Heilbronner Textilgeschichte widmet sich ein eigener Bereich, der Einblick in frühere und moderne Berufsbilder der Textilbranche gibt. Mit Lust am Experimentieren können Kinder ab 5 Jahren, Jugendliche und Erwachsene in der Ausstellung designen, stricken, weben, knüpfen und beim Besuch des Kleiderkreisels sogar nachhaltig tauschen statt kaufen. Für Kitagruppen und Schulklassen gibt es spezielle Workshop-Angebote. dg

Sa. 1. April bis So. 30. Juli

Museum im Deutschhof, Heilbronn

museen-heilbronn.de