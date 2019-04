× Erweitern Mobilitätshelfer machen sich fit für die Remstal Gartenschau 2019

Remstal. Zahlreiche Ehrenamtliche haben sich auf ihren Einsatz an den Bahnhöfen im Remstal vorbereitet. Bei einer Schulung im Rathaus Schorndorf wurden sie von Vertretern der Diakonie Stetten e. V. und der Orthopädietechnik Krüger im Umgang mit mobilitätseingeschränkten Personen eingewiesen und lernten, wie Rollstühle und Rollatoren am besten gehandhabt werden.

Auch von der Deutschen Bahn (DB Station und Service) war ein Mitarbeiter vor Ort und informierte die Ehrenamtlichen zum Thema Sicherheit am Bahnhof. Die Mobilitätshelfer werden an hochfrequentierten Veranstaltungstagen, wie beispielsweise am Eröffnungstag am 10. Mai in Schorndorf oder an den Wochenenden in der jeweiligen Highlight-Woche der Kommune, eingesetzt. An den Bahnhöfen in Mögglingen, Lorch, Schorndorf, Weinstadt-Endersbach sowie in Fellbach wird dieser Service angeboten. Die Helfer stehen an den Bahnsteigen als Unterstützung für den Ein- und Ausstieg zur Verfügung und geben Auskunft über barrierefreie Toiletten und die kürzesten Wege zum Gelände. Zu erkennen sind die Mobilitätshelfer an der grünen Kleidung mit der Aufschrift „Ein Tal. Ein Team“, die alle Ehrenamtlichen im Rahmen der Remstal Gartenschau tragen. „An der Situation der Bahnhöfe im Remstal können die Städte und Gemeinden nichts ändern. Das ist Sache der Deutschen Bahn. Durch die ehrenamtlichen Mobilitätshelfer können wir aber immerhin sicherstellen, dass jeder Besucher ans Ziel kommt. Ich danke schon jetzt allen Ehrenamtlichen für ihren Einsatz“, so Thorsten Englert, Geschäftsführer der Remstal Gartenschau 2019 GmbH.